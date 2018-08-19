مصدر الصورة Reuters Image caption ماكغان خضع للتحقيق متطوعا لمدة 30 ساعة على مدار تسعة أشهر وأجاب على أسئلة المحققين

تعاون محامي البيت الأبيض دونالد ماكغان، " على نطاق واسع" مع المحققين في قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة أن ماكغان قضى 30 ساعة في تحقيقات قدم خلالها محاضر مفصلة في صلب القضية.

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد أصدر أمرا إلى المحامي وكبار موظفي البيت الأبيض، "بالتعاون الكامل" مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، حول مزاعم التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

ويحقق مولر في تواطوء محتمل بين روسيا وحملة ترامب التي أدارت الانتخابات.

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وينفى ترامب أنه تآمر مع موسكو، ووصف مرارا تحقيق مولر بأنه يشبه "مطاردة للساحرات"، أي لا طائل منه.

كما تنفي موسكو أيضا تدخلها في الانتخابات الأمريكية والعمل لصالح ترامب والتسبب في خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

مصدر الصورة PA/REUTERS Image caption ترامب هاجم نيويورك تايمز وقال إنه أمر موظفيه والمحامي بالتعاون مع المحقق الخاص مولر

ماذا جاء في تقرير نيويورك تايمز؟

نقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض، أن دونالد ماكغان أجرى على الأقل ثلاث مقابلات بشكل تطوعي مع المحققين، بلغت مدتها 30 ساعة على مدار تسعة أشهر.

وخلال هذه الفترة قدم المحامي "نظرة واضحة عن أكثر اللحظات حميمية بين الرئيس ومحاميه"، وقالت الصحيفة إنه كشف عن معلومات جديدة لم يعرفها المحققون من قبل.

وذكرت أنه تحدث عن تعليقات وأفعال ترامب "أثناء عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وهاجس ترامب عن وضع (كومي) شخصا مواليا له مسؤولا عن التحقيق، بما في ذلك حثه المتكرر على استدعاء المدعي العام جيف سيشنز لمراقبته".

وبالإضافة للتحقيق في التواطوء، يبحث المحقق الخاص في ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة العدالة أم لا. وطالب ترامب، الشهر الماضي، النائب العام سيشنز بطرد روبرت مولر وإنهاء التحقيق "فورا".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من التحقيقات، قوله إنهم لا يعتقدون أن ماكغان قدم أية معلومات تتعلق بوقوع جريمة.

ماذا يقول ترامب عن تقرير نيويورك تايمز؟

بعد نشر التقرير، أكد الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر أنه سمح لماكغان وموظفين أخرين في البيت الأبيض "بالتعاون الكامل مع المحقق الخاص".

وقال المحامي الخاص لماكغان، يوم السبت، إن موكله "أجاب بصراحة وصدق على أسئلة فريق التحقيق الخاص".

مصدر الصورة Getty Images Image caption مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية كان اول ضحايا التحقيقات ويخضع لمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي

وقالت نيويورك تايمز إنه أمر نادر أن يتجاوب محامي مع محققين، لكنه ربما كان مدفوعا بالخوف من التحقيق حول قرارات البيت الأبيض باعتبارها أعاقت العدالة.

ترامب يهاجم نيويورك تايمز: تقرير مولر قصة وهمية

وشن ترامب هجوما جديدا على صحيفة نيويورك تايمز، يوم السبت، ووصف تقريرها بأنها "قطعة مزيفة" للإيحاء بأن السيد ماكغان كان لديه معلومات تتعلق بوقوع جريمة.

ما هو التحقيق الخاص بروسيا؟

يحقق المحقق الخاص "روبرت مولر" في ما إذا كان فريق حملة ترامب قد تواطأ مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد خلصت في 2016، إلى أن روسيا استخدمت حملة بتوجيه حكومي لشن هجمات إلكترونية ونشر تقارير وأخبار كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الرأي العام وتحويل الانتخابات ضد هيلاري كلينتون.

وتم اتهام 32 شخصا، من بينهم أربعة أعضاء في فريق حملة ترامب و 25 شخصا روسيا.

ومدير حملة الرئيس السابق، بول مانافورت، هو أول شخص يخضع للمحاكمة كنتيجة للتحقيق الذي يجريه مولر. ومع ذلك، فإن التهم لا تتعلق بالانتخابات الأمريكية، ولكنه يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال الناجم عن عمله مستشارا سياسيا في أوكرانيا.