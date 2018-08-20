واشنطن ترحب بإعلان كابول هدنة مشروطة مع طالبان

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الأفغاني أشرف غاني

رحبت الولايات بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة مع حركة طالبان، خلال عيد الأضحى.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في أن يحتفل الشعب الأفغاني بعيد الأضحى هذا العام في سلام، وبعيدا عن الخوف.

وقال بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة بالتزام طالبان. هذه الخطة تستجيب لمطالبة الشعب الأفغاني الواضحة والدائمة بالسلام".

وفي خطاب تلفزيوني، قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن الهدنة ستستمر، طالما التزمت بها حركة طالبان واحترمتها.

ولم تعلق طالبان على الإعلان على الفور، لكنها قالت إنها ستطلق سراح العديد من السجناء.

وكان الطرفان قد التزما بهدنة قصيرة لثلاثة أيام، خلال عيد الفطر في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال بومبيو إن واشنطن مستعدة لدعم وتسهيل محادثات سلام مباشرة، بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأضاف: "ليس هناك ما يعوق المحادثات. حان وقت السلام".