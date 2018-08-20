محامي ترامب يدافع عن تصريحه "الحقيقة ليست الحقيقة"

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قال، رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها على تويتر إن تصريحه في إحدى المقابلات بأن "الحقيقة ليست الحقيقة" الذي أثار رد فعل شعبي ساخر بأنه لم يكن تكريساً لللاهوت الأخلاقي بل كان إشارة إلى حالات معينة "كأحد قال شيئا وآخر قال غيره".

وكان جولياني صرح مسبقاً إنه " لا ينبغي على ترامب أن يدلي بشهادته بشأن التحقيق الروسي، لأنه قد يقع في شرك الحنث باليمين".

وجاءت تعليقات جولياني خلال مشاركته في برنامج تشاك تود الذي يعرض على قناة "أن بي أس" الأمريكية.

وسخرت وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات جولياني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت مستشارة ترامب، كيليان كونواي، في برنامج يقدمه تود، إن " من حق البيت الأبيض تقديم حقائق بديلة".

وقال جولياني في برنامج تود الأحد إنه "لن يهرع لدفع ترامب للشهادة في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل مزعوم من جانب روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، حتى لا يقع الرئيس الأمريكي في شرك الشهادة الكاذبة".

وأضاف " عندما تخبرني أنه يجب أن يدلي بشهادته، لأنه سيقول الحقيقة ولا ينبغي أن يقلق، هذا سخيف للغاية، لأنها نسخة شخص ما عن الحقيقة، وليست الحقيقة".

ورد عليه تود "الحقيقة هي الحقيقة"، أجابه جولياني "الحقيقة ليست الحقيقة".

وأردف جولياني أن "الاتهامات بعرقة العدالة ضد الرئيس تتوقف على محادثة أجراها مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جيمس كومي في فبراير/شباط"، مشيراً إلى أن رواية ترامب عما جرى خلال المحادثة مختلفة كلياً عما يقوله كومي.

وينفي ترامب أي تواطوء، ووصف التحقيق الذي قام به مولر بأنه "مطاردة ساحرات".

كما تنفي روسيا مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت قبل عامين.