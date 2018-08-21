بالصور: كيف احتفل المسلمون بعيد الأضحى؟

يحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم اليوم بعيد الأضحى. في ما يلي مجموعة من الصور لمظاهر الاحتفال في عدد من الدول.