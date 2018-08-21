بالصور: كيف احتفل المسلمون بعيد الأضحى؟
يحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم اليوم بعيد الأضحى. في ما يلي مجموعة من الصور لمظاهر الاحتفال في عدد من الدول.
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EPA
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى، خارج مسجد الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
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AFP
طفل فلسطيني يتوسط اثنين من أفراد أسرته أثناء صلاة عيد الأضحى في مدينة غزة.
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EPA
نساء يتجمعن لأداء صلاة عيد الأضحى في العاصمة الأردنية عمان.
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Reuters
رجال يتبادلون التهنئة بالعيد بعد الانتهاء من الصلاة بأحد مساجد مدينة الموصل، شمالي العراق.
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AFP
رجل يحمل عنزة اشتراها من السوق لذبحها كأضحية، في مدينة باماكو عاصمة مالي.
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EPA
رجال يستعدون لذبح الأضحية في مدينة إسطنبول التركية.
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EPA
الأدخنة تتصاعد في سماء العاصمة الأفغانية كابول بعد هجوم نفذه مسلحون بمنطقة بالقرب من القصر الرئاسي ومقار للحكومة مع بداية الاحتفال بعيد الأضحى.
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AFP
مهرج يوزع بالونات على الأطفال، بالقرب من مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى، بمدينة القدس.
معرض الصور
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