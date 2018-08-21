بالصور: كيف احتفل المسلمون بعيد الأضحى؟

  • 21 أغسطس/ آب 2018

يحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم اليوم بعيد الأضحى. في ما يلي مجموعة من الصور لمظاهر الاحتفال في عدد من الدول.

  • مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى EPA

    مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى، خارج مسجد الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

  • مسلمون يصلون AFP

    طفل فلسطيني يتوسط اثنين من أفراد أسرته أثناء صلاة عيد الأضحى في مدينة غزة.

  • نساء يؤدين صلاة عيد الأضحى EPA

    نساء يتجمعن لأداء صلاة عيد الأضحى في العاصمة الأردنية عمان.

  • رجال يتبادلون التحية Reuters

    رجال يتبادلون التهنئة بالعيد بعد الانتهاء من الصلاة بأحد مساجد مدينة الموصل، شمالي العراق.

  • رجل يقف وسط سوق للغنم والماعز AFP

    رجل يحمل عنزة اشتراها من السوق لذبحها كأضحية، في مدينة باماكو عاصمة مالي.

  • أشخاص في طريقهم لذبح الأضحية، في مدينة اسطنبول التركية. EPA

    رجال يستعدون لذبح الأضحية في مدينة إسطنبول التركية.

  • الأدخنة تتصاعد بعد هجوم في كابول EPA

    الأدخنة تتصاعد في سماء العاصمة الأفغانية كابول بعد هجوم نفذه مسلحون بمنطقة بالقرب من القصر الرئاسي ومقار للحكومة مع بداية الاحتفال بعيد الأضحى.

  • عيد الأضحى AFP

    مهرج يوزع بالونات على الأطفال، بالقرب من مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

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