ترامب يخشى الوقوع في مصيدة"الحنث باليمين"

مصدر الصورة EPA Image caption أشار ترامب أيضا إلى أنه بإمكانه أن يتولى زمام التحقيق في التحقيق الذي يتولاه المستشار الخاص روبرت مولر، ولكنه قرر أن ينأى بنفسه عنه في الوقت الحالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بالقلق من إنه قد يواجه تهم الحنث باليمين، إذا أدلى بشهادته تحت القسم في التحقيق الجاري في دور روسيا المزعوم في فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب لوكالة رويترز للأنباء إنه يخشى أن تستخدم أي تناقضات بين شهادته وشهادات الآخرين ضده.

وألمح إلى أنه كان بإمكانه أن يتولى زمام التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، ولكنه قرر أن ينأى بنفسه عنه في الوقت الحالي.

وتنفي روسيا بشدة تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي تغلب فيها ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلنتون.

وأعرب ترامب عن قلقة من أن أي تعليق يدلي به في التحقيق قد يُقارن بشهادة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم، مثل جيمس كومي" المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، وأن تستخدم أي تناقضات ضده.

وكان ترامب يكرر مخاوف محاميه رودي غولياني، الذي قال إن ترامب قد "تدبر له مكيدة لإيقاعه في الحنث باليمين".

وقال ترامب "إذا قلت شيئا و(كومي) قال شيئا، وكلمتي أصبحت في مقابل كلمته، وهو صديق مقرب لمولر، قد يقول مولر: أصدق كومي...وحتى إن كنت أقول الحقيقة، هذا يجعل مني كاذبا. وهذا ليس أمرا جيدا".

محامي ترامب يدافع عن تصريحه "الحقيقة ليست الحقيقة"

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وقال ترامب "قررت أن ابقى بعيدا. والآن لست مضطرا لذلك. يمكنني التدخل ويمكني عمل ما في وسعي، ويمكنني إدارة التحقيق إذا أردت. ولكنني قررت النأي بنفسي".

مصدر الصورة AFP Image caption أثار تعليق غولياني "الحقيقة ليست الحقيقة" الكثير من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي

وأضاف "يحق لي تماما المشاركة إذا أردت ذلك. وحتى الآن لم أقرر ذلك. سأظل بعيدا".

وفي مقابلة مع إن بي سي يوم الأحد سُئل غولياني عما إذا كان فريق ترامب يماطل فيما يتعلق بالشهادة في تحقيق مولر، فأجاب "لن يدفعني أحد إلى التعجل في إدلائه بالشهادة حتى يوقع به في الحنث باليمين".

وأضاف "عندما تقولون لي أنه يجب أن يدلي بشهادته لأنه سيقول الحقيقة وأنه لا يجب عليه القلق، فإن هذا سخيف للغاية لأنها رواية شخص عن الحقيقة، ليست الحقيقة".

وردا على ذلك قال مذيع إن بي سي "الحقيقة هي الحقيقة"

فأجاب غولياني على ذلك بقوله "الحقيقة ليست الحقيقة"، وهو التعليق الذي أثار الكثير من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.