مصدر الصورة Reuters Image caption الشرطة تعتقد أن الحادثة نتجت عن شجار عائلي

تقول مصادر في فرنسا إن رجلا طعن شخصين بسكين حتى الموت في شارع في بلدة "تراب" الصغيرة الواقعة قرب العاصمة الفرنسية باريس، وأصاب بجروح خطيرة شخصا ثالثا.

وتفيد مصادر في وزارة الداخلية بأن الضحيتين هما أم المهاجم وأخته.

وأطلقت الشرطة النار على الرجل وقتلته عندما خرج من بيت كان قد فر إليه ليحتمي فيه.

وتقول الشرطة إن المهاجم معروف بأنه إسلامي متشدد، وإنه رفع صوته خلال الهجوم هاتفا بالعربية "الله أكبر".

وتعتقد الشرطة أن الدافع وراء الحادثة شجار أسري.

حقائق عن فرنسا

مصدر الصورة Reuters Image caption الشرطة استعانت بقوات النخبة

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية في وقت سابق قولها إن "تراب" - التي يقطنها 30 ألف نسمة - تضم عددا كبيرا من المسلمين، وإنه يشتبه بأن نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا متوجهين للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.