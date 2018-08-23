الشرطة الفرنسية تقتل مهاجما طعن شخصين قرب باريس
تقول مصادر في فرنسا إن رجلا طعن شخصين بسكين حتى الموت في شارع في بلدة "تراب" الصغيرة الواقعة قرب العاصمة الفرنسية باريس، وأصاب بجروح خطيرة شخصا ثالثا.
وتفيد مصادر في وزارة الداخلية بأن الضحيتين هما أم المهاجم وأخته.
وأطلقت الشرطة النار على الرجل وقتلته عندما خرج من بيت كان قد فر إليه ليحتمي فيه.
وتقول الشرطة إن المهاجم معروف بأنه إسلامي متشدد، وإنه رفع صوته خلال الهجوم هاتفا بالعربية "الله أكبر".
وتعتقد الشرطة أن الدافع وراء الحادثة شجار أسري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية في وقت سابق قولها إن "تراب" - التي يقطنها 30 ألف نسمة - تضم عددا كبيرا من المسلمين، وإنه يشتبه بأن نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا متوجهين للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.