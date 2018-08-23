مرحبا بكم في بلدة يتحدث ذكورها وإناثها لغتين مختلفتين

Image caption الرجال والنساء في أوبانغ يملكون مصطلحات مختلفة اختلافا شديدا

في بلدة أوبانغ، وهو مجتمع زراعي بجنوب نيجيريا، يقول الرجال والنساء إنهم يتكلمون لغتين مختلفتين على الرغم من فهم كل منهما الآخر. ويعتبرون هذا الاختلاف الفريد "نعمة من الله"، لكن مع زيادة عدد الشباب الذين يغادرون البلدة إلى المناطق غنية بالمراعي، وكذلك انتشار اللغة الإنجليزية، ثارت مخاوف من اندثار هذا التميز الفريد، كما تقول الصحفية في بي بي سي يميسي أدغوك.

بينما يرتدي زيه التقليدي المميز بألونه الزاهية، ينادي رئيس البلدة، أوليفر إيبانغ، على اثنين من أطفاله لاستعراض لغتيهما المختلفتين.

يمسك إيبانغ بقطعة من البطاطا ويسأل ابنته ماذا يطقلون عليها.

فتقول الطفلة دون تردد إنها "إيروي".

لكن في "لغة الذكور" في أوبانغ يطلق على البطاطا، وهي من الخضروات الرئيسية في نيجيريا، "إيتونغ".

وهناك مصطلحات أخرى كثيرة من هذا القبيل، مثل كلمة ملابس التي تعني "نكي" في لغة الإناث و"أريغا" في لغة الذكور.

مصدر الصورة BBC/OLANIYI ADEBIMPE Image caption أفراد البلدة يقولون إن الجنسين يفهم كل منهما الآخر لكن كلا منهما يستخدم لغة جنسه

وليس من الواضح نسبة الاختلاف بين الكلمات في اللغتين.

وتقول عالمة الأنثروبولوجيا، تشي تشي أوندي، التي درست ثقافة البلدة، إن "الأمر كما لو كان بمثابة قاموسين مختلفين".

وتضيف "هناك قدر كبير من الكلمات التي يشترك فيها الذكور والإناث، وكذلك هناك كلمات أخرى مختلفة اختلافا جذريا بناء على جنس المتحدث. فهي لا تبدو متشابهة، إذ لا تكتب بنفس الأحرف، وتختلف اختلافا كاملا".

"علامة على النضج"

وتقول أوندي إن الاختلافات أكبر بكثير، على سبيل المثال، من الاختلافات بين النسختين البريطانية والأمريكية من اللغة الإنجليزية.

ومع ذلك، يتمكن الذكور والإناث من فهم بعضهم بعضا بصورة تامة.

ويوضح إيبانغ أن الأمر ربما يعود إلى تكلم الصبيان لغة الإناث في مراحل نشأتهم الأولى، وذلك لأنهم يقضون معظم طفولتهم مع أمهاتهم أو مع نساء أخريات.

Image caption أوليفر إيبانغ يرغب في إنشاء مركز للغات لتسليط الضوء على ثقافة أوبانغ الفريدة

ومع بلوغ سن العاشرة، يُتوقع أن يتحدث الصبيان "لغة الذكور"، كما يقول إيبانغ.

ويتابع "هناك مرحلة سيكتشف فيها الرجل أنه لا يستخدم اللغة الصحيحة لجنسه. لن يخبره أحد أن عليه تغيير لغته إلى لغة الذكور".

"وعندما يبدأ (الفتى) تحدث لغة الذكور ستعلم حينها أنه بلغ سن الرشد".

ويقول إيبانغ إنه إذا لم يتحول الطفل إلى اللغة الصحيحة عند مرحلة معينة، سينظر إليه على أنه "غير طبيعي".

Image caption أوبانغ مجتمع متماسك إلى حد كبير وغارق في تقاليده المحلية

ويفتخر شعب أوبانغ بشدة باختلافه اللغوي ويرى أنه علامة من علامات التفرد.

لكن ثمة نظريات مختلفة حول كيفية حدوث الأمر. ويقدم غالبية شعب أوبانغ روايات من الكتاب المقدس لهذه النظريات.

ويقول إيبانغ "الرب خلق آدم وحواء وكانا أصل شعب أوبانغ (في البداية)".

ويوضح أن نية الرب في البداية كانت إعطاء كل جماعة عرقية لغتين، لكنه بعدما خلق لغتي أوبانغ أدرك أن اللغتين غير كافيتين.

ويضيف "لذلك توقف. وهذا هو السبب وراء تميز أوبانغ باللغتين، فنحن مختلفون عن الشعوب الأخرى في العالم".

ثقافة ثنائية الجنس

أما أوندي فلديها نظرية أنثروبولوجية لهذا الأمر، حيث تقول إن "هذه ثقافة ثنائية الجنس".

وتضيف "الرجال والنساء يعملون في مجالات مختلفة للغاية. فهم يعيشون في ما يشبه عالمين مختلفين، لكن يجتمع هذان العالمان أحيانا، وهذا النمط يمكن أن تراه في اللغة أيضا".

Image caption أطفال أوبانغ لا يُشجّعون على التكلم بلغتهم في المدرسة

وتشير أوندي إلى أن نظريتها لا تملك جميع الإجابات.

وتعترف قائلة "أطلق عليها نظرية، لكنها ضعيفة.. لأن في نيجيريا عددا كبيرا جدا من النظم ثنائية الجنس، لكن ليس لدينا هذا النوع من الثقافة اللغوية".

وثمة مخاوف من احتمال إندثار لغات مختلفة في نيجيريا.

ولا تدون لغة الإناث أو الذكور، ومن ثم فإن مستقبلهما يعتمد على استخدام جيل الشباب للغتين. لكن عددا قليلا من الشباب اليوم يتحدثون لغتهم الأصلية بطلاقة.

ويرى ستيفن أوتشوي، المعلم في المرحلة الثانوية، أن "الأمر يرجع إلى الشباب".

ويضيف "إنهم بالكاد يتحدثون لغتي أوبانغ دون مزجها بكلمات إنجليزية".

"التنفير من اللغة الأم"

وهذا يعكس ما يحدث في أنحاء نيجيريا.

ففي عام 2016، قالت الهيئة اللغوية في البلد إن 50 لغة من إجمالي اللغات المحلية في البلاد - البالغ عددها 500 لغة - قد تختفي في السنوات القليلة القادمة إذا لم تتخذ إجراءات شديدة للحفاظ على تلك الثقافة.

وتعد لغات يوروبا وإغبو والهوسا، إضافة إلى الإنجليزية، أكثر اللغات استخداما لتعزيز الوحدة في دولة تُعرف بتعدد جماعاتها العرقية.

Image caption الطالبة ستيلا أدوبي تشعر بالقلق من أن الآباء في أوبانغ لا ينقلون اللغات إلى أطفالهم

وتدرّس اللغات الثلاث في المدارس في إطار سياسة البلاد الوطنية للتعليم، التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الثقافة.

وتنص هذه السياسة على أن "كل طفل عليه أن يتعلم لغة البيئة المحيطة به".

لكن هذا لا يحدث في أوبانغ، حيث لا يشجع الأطفال، بل ويعاقبوا، على الحديث بلغتهم الأم في المدرسة.

ويقول أوتشوي إنه قلق من التداعيات التي تخلفها سياسة "التنفير" من الحديث باللغة الأصلية في محاولة لتشجيع الطلاب على الحديث باللغة الإنجليزية بدلا منها.

ويقول "في مدرستي الطلاب يعاقبون، من خلال الضرب وأحيانا بدفع غرامات، بسبب حديثهم بلغتهم الأم".

ويضيف "إذا ضربت طفلا بسبب تكلمه بلغته أو لغتها الأم، فلن تنجو (هذه اللغة)".

"الحاجة إلى الكتب"

ويقول أوتشي إن ينبغي بذل الكثير من الجهد للحفاظ على اللغات المحلية في أوبانغ.

ويضيف "نحتاج إلى كتب وروايات وفن وأفلام بلغات أوبانغ، ويتعين أن يسمحوا لنا بتدريس اللغتين في المدارس".

وتتفق ستيلا أدوبي، الطالبة في أوبانغ، على أن هناك كثيرا من الجهد لبذله لإيقاف اندثار اللغات.

وتقول إن "الآباء يشجعون أطفالم على دراسة المجتمعات المختلفة الأخرى، ولا يبذلون الجهد لتعليمهم لغتهم الأصلية".

لكنها تقول إنها من بين كثير من الشباب داخل أوبانغ الذين يخططون لنقل لغاتهم إلى أطفالهم حتى في حالة مغادرتهم المنطقة.

ويحلم إيبانغ بأنه يوما ما سيبني مركز لغات في البلدة، لتسليط الضوء على التميز اللغوي في مجتمع أوبانغ.

ويثق إيبانغ في أن لغات أوبانغ ستبقى، قائلا "إذا ماتت لغتاها، فلن يبقى شعب أوبانغ حينها".