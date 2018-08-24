مصدر الصورة AFP Image caption كان سيشنز من أنصار الحملة الانتخابية لترامب

رد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة قائلا إن "نظام العدالة في الولايات المتحدة الذي يترأسه لن يخضع أبدا للضغوط السياسية".

ويأتي ذلك بعد تصريحات لترامب هاجم فيها سيشنز وقال إنه لا يسيطر بالشكل المطلوب على النظام القضائي في البلاد.

واعتاد ترامب منذ انتخابه على انتقاد القضاء، وهو الامر الذي تزايد بعد تعيين مستشار خاص لقيادة التحقيق في الاتهامات بتورط روسيا في التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها ترامب وشغل بموجب نتائجها مقعد رئاسة الجمهورية.

وكان سيشنز المؤيد السابق لحملة ترامب الانتخابية قد تنحي عن النظر أي ملف متعلق بقضية التورط الروسي في الانتخابات تجنبا لأي نوع من تضارب المصالح وأوكل الأمر لنائبه رود روزنشتاين.

ويبذل البيت الأبيض جهودا مضاعفة للرد على الإدانة القضائية لمدير حملة ترامب السابق بول مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال إضافة إلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، مع دائرة العدل الأمريكية للتعاون معها في التحقيقات.

وكرر ترامب هجومه على سيشنز والنظام القضائي في مقابلة مع قناة "فوكس" الإخبارية وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بالفساد في أكبر مؤسسة أمريكية لإقرار القانون.

وقال ترامب "عينت وزيرا للعدل لم يُحكم أبدا زمام الأمور في الوزارة".

وفي رد نادر من سيشنز على ترامب أصدر وزير العدل بيانا يدافع فيه عن نزاهة وزارته.

وقال سيشنز في البيان "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب، لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".