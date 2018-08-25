مصدر الصورة Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP

كشفت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي عن وجود نفق سري يمتد من مطعم سابق لسلسة مطاعم كنتاكي في ولاية أريزونا إلى المكسيك.

وقال الضباط المسؤولون إن عمق النفق يبلغ 22 قدماً، وبطول 5 أقدام وعرض 3 أقدام من المطعم السابق في سان لويس وتحت الحدود لينتهي بفتحة أرضية تقود إلى أسفل سرير بمنزلٍ في سان لويس ريو كولورادو في المكسيك.

مخدرات أو مكيفات

وقبضت قوات الأمن على صاحب المبنى وهو إيفان لوبيز في جنوب ولاية أريزونا، بعد أن اشتبهت بمركبته وأوقفت طريقه حسب الأخبار المحلية، حيث قامت كلاب الشرطة بالاستدلال على حاويتين من المخدرات لديه بقيمة مليون دولار.

وقال المحققون إن الحاويات حملت 118 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين و 6 كيلوغرام من الكوكايين و3 كيلوغرام من الفنتانيل و 19 كيلوغرام من الهيروين.

مصدر الصورة Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption منزل مهرّب المخدرات في أريزونا

وعندها فتشت الشرطة مقره اكتشفوا مدخل النفق حيث كان مطبخ المطعم سابقاً، ويُعتقد أن التهريب كان يتم عبر النفق بسحب حبل محمّل بتلك المواد.

حرق 389 كغ من الكوكائين المخبأ في السفارة الروسية في الأرجنتين

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها، فقد تم العثور على نفق بطول 2600 قدم منذ عامين في سان دييغو بولاية كاليفورنيا لنقل كميات غير مسبوقة من الكوكايين والماريوانا حسب المسؤولين.

كما تم ضبط 15 كيلوغرام من الهيروين و1900 كيلوغرام من الماريونا و372 كيلوغرام من الميثامفيتامين إضافة إلى 11 كيلوغرام من الكوكايين في شهر تموز/ يوليو وحده على الحدود عبر الولايات المتحدة.