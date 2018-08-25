الإبر الصينية تحظى بشعبية واسعة في الكونغو

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في ضوء استعداد بكين لاستضافة قمة التعاون بينها وبين الكونغو قبل نهاية العام الجاري، واتفاقهما على التعاون في القطاع الصحي منذ عام 2015، قامت شبكة أخبار "سي جي تي إن" الصينية بالبحث عن مدى ترحيب سكان جمهورية الكونغو باللجوء إلى الطب الصيني.

يعتبر هونغ يو، وهو أحد طبيبين متخصصين في طب الأبر الصينية ويقود فريقاً متخصصاً في الجمهورية الإفريقية، مسؤولاً عن إنقاذ حياة الكثيرين في هذا البلد النامي حسب تقرير "سي جي تي إن" ويقول عن تجربته: "خصصنا عدة عيادات مجانية العام الماضي بعد وصولنا إلى هنا مباشرة، واكتشفنا أن هناك الكثير من حالات آلالام الظهر والرقبة. عندها فكرنا أن نعرض علاج الإبر على المرضى، وسرعان ما شهدنا إقبالاً على هذا العلاج".

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ويقول أحد المرضى إنه جرب علاج ظهره بالإبر عام 1989 وكانت النتائج جيدة، وعندما حولته المستشفى من أجل عملية لتصحيح فقرات في عموده الفقري منذ سنتين، رفض واختار العلاج الصيني الذي حسب قوله أدى إلى شفائه مرة أخرى.

كما ساعد الدكتور هونغ على نشر الوعي لدى المجتمع المحلي في الكونغو حول هذا العلاج التقليدي ويقول إنه سعيد أن الناس تتقبل ذلك تماماً بعد أن كان المقبلون عليه يقتصرون على مَن كانت قادتهم الصدفة إليه، أوممن لديهم اطلاع على المجتمع والثقافة الصينية. ويضيف: "لقد رأيت الكثير من سكان الكونغو يذهبون إلى الصين لتعلم العلاج بالأبر بعد أن أصبح لديهم فهم كامل وعميق عن قدرته على الشفاء".

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ويتميز الطب الصيني التقليدي كما يقول المشرف على الفريق الطبي في الكونغو بسهولة الاستخدام وانخفاض تكلفة المعدات البسيطة المستخدمة لتنفيذه.

أما تاريخ الطب الصيني التقليدي فيعود إلى أكثر من 25 إلى 100 سنة بأشكاله المختلفة سواء كان بالأعشاب أو الأبر أو الماساج أو بالتمارين والعلاج بنظام غذائي.