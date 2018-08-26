وفاة السيناتور الأمريكي المخضرم جون ماكين

مصدر الصورة Getty Images Image caption جون ماكين خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2008

توفي السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين ، بطل حرب فيتنام، عن عمر ناهز 81 عاما.

وتوفي ماكين يوم السبت محاطا بعائلته، وفقا لبيان قصير أصدره مكتبه.

وكان الأطباء شخصوا في الصيف الماضي إصابة ماكينبسرطان دماغ متسارع النمو، وقد خضع للعلاج بدءا من يوليو/تموز 2017.

وقرر ماكين، الذي غادر واشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي التوقف عن العلاج يوم الجمعةوانتقل إلى منزل الأسرة لقضاء لحظاته الأخيرة في مسقط رأسه، بحسب ما أعلنته عائلته.

وكان ماكين أحد أبرز الشخصيات السياسية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين يتوقف عن تلقي علاج السرطان

نبذة عن السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين

وشغل ماكين منصب عضو الكونغرس الامريكي لنحو 30 عاما وخاض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري عام 2008 لكنه خسرها امام مرشح الحزب الديمقراطي حينها باراك اوباما.

وكان ماكين طيارا في البحرية الأمريكية قبل أن يدخل مجال السياسة وشارك في الحرب الأمريكية في فيتنام و قضى خمس سنوات كأسير حرب.

ووجه ماكين انتقادات لاذعة للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وكان أحد أبرز منتقديه خاصة في السياسات الخارجية.

ولد جون سيدني ماكين في التاسع والعشرين من آب / أغسطس 1936.

وكان يعد من الصقور في السياسة الخارجية ومن أقوى مؤيدي للحرب على العراق وأيد زيادة القوات هناك تحت امرة الجنرال ديفيد بتريوس.

لكن ماكين انتقد تعامل ادارة بوش مع الصراع في العراق، وعارض بشدة ترحيل المعتقلين إلى سجون سرية في دول تستخدم أساليب تحقيق غير قانونية، وعارض استخدام التعذيب معهم للحصول على معلومات، ونجح في تبني تشريع يحظر استخدام أساليب قاسية ولا انسانية ومهينة في معاملة المشتبه بهم.

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