إطلاق نار في فلوريدا وسقوط قتلى ومصابين

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أفادت الشرطة الأمريكية بسقوط عدد من القتلى والمصابين في إطلاق نار بمجمع ترفيهي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر مكتب قائد الشرطة تغريدة على تويتر أكد فيها سقوط ضحايا وطالب العامة بتجنب التواجد في هذه المنطقة.

وأضاف مكتب قائد الشرطة أن مشتبها به قتل في موقع الحادث الذي تشير تقارير إلى أنه وقع أثناء مسابقة لألعاب الفيديو.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع فيه إطلاق نار كثيف.

وبدأت قوات الشرطة تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة إن عددا كبيرا من الأشخاص مازالوا مختبئين في مناطق مغلقة في المجمع الترفيهي وحثتهم بأن يتحلوا بالهدوء.

ويوجد في جاكسونفيل مجمعا كبيرا للتسوق وعدد كبير من المطاعم ويقع على نهر "جون ريفر" بوسط المدينة.