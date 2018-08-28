روسيا تبرر أكبر مناوراتها الحربية منذ الحرب الباردة

مصدر الصورة Reuters Image caption يضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولوية لتحديث القوات العسكرية

تعتزم روسيا إجراء مناورات حربية ضخمة يشارك فيها نحو 300 ألف جندي الشهر المقبل، وتوصف هذه المناورات بأنها أكبر مناورات عسكرية منذ مناورات الحرب الباردة عام 1981.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المناورات "فوستوك-2018" "مبررة" مع الأخذ في الاعتبار التوجهات "العدوانية وغير الودية" تجاه بلاده.

وسوف تشارك وحدات عسكرية من الصين ومنغوليا في التدريبات التي تجرى في ميادين عسكرية تقع في وسط وشرقي روسيا.

وتأتي المناورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

ماذا سيحدث في التدريبات؟

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن 36 ألف دبابة وحاملات جنود مدرعة فضلا عن مركبات مشاه مدرعة ستشارك في مناورات "فوستوك-2018" خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر/أيلول، فضلا عن مشاركة أكثر من ألف طائرة.

كما تشارك جميع الوحدات الروسية المحمولة جوا وأسطولان بحريان في التدريبات في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

وقارن شويغو تدريبات فوستوك-2018 بالمناورات السوفيتية عام 1981، التي تضمنت تدريبات على شن هجوم على حلف الناتو.

وقال :"سوف تكون المناورات تكرارا في بعض النواحي لمناورات زاباد-81، ولكن على نطاق أكبر".

وأضاف بيسكوف أن مشاركة وحدات صينية في المناورات تظهر تعاونا في جميع المجالات بين روسيا وبكين.

مصدر الصورة EPA Image caption بوتين أثناء حضوره يوم القوات البحرية الشهر الماضي في سانت بطرسبورغ

ويعادل حجم مناورات "فوستوك-2018" قوات واحدة من معارك الحرب العالمية الثانية الكبرى.

وكانت تدريبات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا أصغر حجما قد أجريت العام الماضي في مناطق غربية.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولوية للتحديث العسكري، بما في ذلك ضم صواريخ نووية جديدة.

ويقدر عدد القوات المسلحة الروسية بنحو مليون فرد إجمالا.

كيف تشارك الصين ولماذا؟

أصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا جادا إلى حد ما يتناول تعميق التعاون العسكري و "تعزيز قدرات الجانبين من أجل مواجهة مشتركة لمختلف التهديدات الأمنية".

لكنها قالت إن التدريبات "لا تستهدف أي طرف ثالث".

كما أكدت الوزارة حجم المشاركة الصينية بنحو 3200 جندي وأكثر من 900 قطعة عسكرية فضلا عن 30 طائرة ثابتة الجناحين ومروحيات"، وأكدت موقع المناورات في ميدان تدريب تسوغول في منطقة ترانس-بيكال الروسية. ووصلت بعض القوات بالفعل.

وليس من المعلوم حتى الآن تفاصيل بشأن المشاركة المنغولية.

ماذا قال حلف الناتو؟

قال المتحدث باسم حلف الناتو، دايلان وايت، إن الناتو قد أحيط علما بشأن مناورات فوستوك-2018 في مايو / أيار الماضي وسيراقبها.

وأضاف أن المنظمة تدرس عرضا روسيا يسمح بإرسال ملحقين عسكريين في موسكو تابعين للناتو لمراقبة التدريبات.

مصدر الصورة EPA

وقال في بيان : "تملك جميع الدول حق إجراء تدريبات لقواتها المسلحة، لكن من الضروري أن تجرى هذه المناورات بشفافية وبطريقة يمكن التنبؤ بها".

وقال : "تؤكد (مناورات) فوستوك تركيز روسيا على ممارسة صراع واسع النطاق. إنها تتفق مع نمط شهدناه لبعض الوقت يتلخص في وجود روسيا أكثر حزما مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير ووجودها العسكري".

ما هو سبب تأجج التوتر بين روسيا الناتو؟

تزايد التوتر بين الجانبين على ضوء ضم موسكو منطقة شبه جزيرة القرم إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014، ودعمت متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ورد الناتو بزيادة انتشار القوات في أوروبا الشرقية، وإرسال نحو أربعة آلاف جندي إلى الدول الأعضاء.

وتقول روسيا إن تعزيزات الناتو غير مبررة واستفزازية.

ولم يساعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، يوليا، في جنوبي إنجلترا في مارس/آذار في تحسين العلاقات، فضلا عن طرد الناتو دبلوماسيين روس.

وتقول بريطانيا والولايات المتحدة، وهما عضوتان في الناتو، إن موسكو وراء الحادث، على الرغم من نفي روسيا.

وكان الرئيس بوتين قد تبادل وجهات النظر مع الحلف الأسبوع الماضي بشأن أصول للحلف تقع على مقربة من الحدود الروسية.

وسعت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في رومانيا في مناسبتين الأسبوع الماضي إلى اعتراض طائرة عسكرية روسية شوهدت تتجه نحو المجال الجوي للناتو قادمة من شبه جزيرة القرم.

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