هل عزف النشيد الوطني البريطاني في جنازة ماكين؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Was God Save the Queen played at John McCain's funeral?

ربما أصيب البريطانيون الذين تابعوا جنازة السيناتور جون ماكين بالدهشة عندما استمعوا إلى موسيقى مألوفة للغاية، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني "حفظ الله الملكة".

ويبدو أن اختيار عزف النشيد الوطني للقوة الاستعمارية السابقة لأمريكا غريبا في جنازة أحد أبطال حرب فيتنام الذي توفي بسبب السرطان عن عمر يناهز 81 عاما الأسبوع الماضي.

إذن لماذا عزف النشيد الوطني البريطاني؟ في الواقع.. لم يتم عزفه.

باختصار ما تم عزفه هو أغنية أمريكية تحمل اسم "بلدي هو أنت" يعود تاريخها لعام 1832 ولها نفس اللحن.

تاريخ طويل

ولهذا اللحن تاريخ طويل فقد عزفه كل من بيتهوفن وبرامز وعشرات الملحنين.كما استخدم في النشيد الوطني لبروسيا.

مصدر الصورة Reuters Image caption ماكين توفي بسبب السرطان عن عمر يناهز 81 عاما

نبذة عن حياة "ثعلب السياسة" جون ماكين

السنوات الأولى في حياة جون ماكين

هل كان جون ماكين بطلاً أمريكياً أم سيناتورا للإخوان؟

لكن لا يزال أصل اللحن غامضا.

وزعم ابن الملحن البريطاني هنري كاري أن والده كتبه عام 1740.

لكن يرفض بعض المؤرخين ذلك، قائلين إن اللحن ظهر قبل هذا التاريخ.

كما أشار البعض لمصادر أخرى مثل الملحن الإنجليزي جون بول، والملحن الفرنسي جان بابتيست لولي.

وتقول مكتبة الكونغرس إنه تم تحية أول رئيس أمريكي وهو جورج واشنطن بهذا اللحن في مراسم توليه منصبه عام 1789.