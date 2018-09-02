العثور على جثث أطفال رضع داخل أكياس بلاستيكية في الهند

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) الشرطة تجري تحقيقا بشأن جثث 14 طفلا رضيعا عثر عليها في كلكتا

تحقق الشرطة الهندية في مدينة كلكتا في واقعة العثور على 14 طفلا رضيعا وأجنة داخل أكياس بلاستيكية خلال أعمال بناء في أرض مهجورة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن البقايا عُثر عليها يوم الأحد أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تقع في حي هاريديفبور.

وذكرت صحيفة "هيندوستان تايمز" أن شركة عقارية كانت قد اشترت الأرض مؤخرا.

وليس معلوما حتى الآن ما الذي حدث.

وقال سوفان تشاتيرجي، رئيس بلدية كلكتا:"عُثر على 14 جثة، ملفوفة على نحو مستقل في أكياس بلاستيكية، داخل حقيبتين".

وأضاف : "سوف تجرى أعمال بحث دقيقة في المنطقة بالكامل، بما في ذلك المرافق المائية القريبة، لمعرفة إن كان يوجد المزيد من الجثث. ويبدو أن الجثث كانت منقوعة في مواد كيمائية".

ونقل موقع "برس تراست" عن مسؤول بالشرطة، لم يذكر اسمه، اعتقاده بوجود شبهة "إجراء عمليات إجهاض قريبة من المكان".

وقال المسؤول : "ليس لدينا أدلة تشير إلى مصدر هذه الجثث. ويبدو أن الجثث ألقيت هناك لأن الأرض كانت مهجورة".

وسوف تجرى عمليات تشريح للجثث، كما ستحلل الشرطة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة.

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