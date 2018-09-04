عرض يتضمن "رقص العمود" في حضانة أطفال يثير جدلا في الصين

مصدر الصورة Global Times Image caption شاهد أويلءا الأمور والأطفال عرضا لرقص العمود في افتتاح الحضانة

تعرضت حضانة أطفال في الصين إلى انتقادات بسبب تقديم عرض لما يعرف برقص العمود خلال حفل ترحيب بمناسبة بدء نشاط الحضانة.

وقالت صحيفة "ساوثرن ميتروبوليس" اليومية إن الآباء والأطفال وجهت إليهم دعوة لحضور حفل افتتاح حضانة "شينشاهوي" في مدينة شينشين جنوبي البلاد يوم 3 سبتمبر/أيلول.

وتضمن برنامج العرض توجيه دعوة لأسر لمشاهدة عدد من العارضات يرتدين ملابس ملتصقة بالجسم ويقدمن رقصة العمود.

وتداول مستخدمو الإنترنت على نطاق واسع العرض الراقص، في حين علق آلاف المستخدمين لمدونة "سينا ويبو" على العرض.

وقال مستخدم :"لا أعرف حقيقة ما يفكر فيه مدير الحضانة".

وأضاف مستخدم آخر :"الأطفال في سن الحضانة ينبغي تعليمهم معرفة، وليس معرفة مفرطة".

آباء غاضبون

بيد أنه في الوقت الذي سخر فيه مستخدمون على الإنترنت من الحفل، قالت الصحيفة إن الكثير من أولياء الأمور خشوا من أن تفسد هذه التجربة أطفالهم، وسحب البعض قيد أطفالهم من المدرسة.

مصدر الصورة Beijing News Image caption أثارت صور مشاهدة أطفال عرض لرقص العمود غضبا مستخدمين على الإنترنت

وكتب ولي أمر طفل رسالة على تطبيق "وي شات" قال فيها :"استضافة حضانة راقصة عمود في حفل افتتاحها يظهر الذكاء الانفعالي للمدرسين وطبيعتهم".

وأضاف ولي أمر آخر : "من اعتقد أن هذه فكرة جيدة؟ نسعى لسحب أطفالنا من المدرسة واسترداد المصروفات الدراسية".

وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن مكتب التعليم المحلي في باووان أمر المدرسة بتقديم اعتذار، وأقال مدير المدرسة ويجري تحقيقات في الواقعة.

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