بريطانيا تتهم "ضابطين روسيين" بمحاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال

مصدر الصورة Met Police

أعلنت السلطات البريطانية اسمي رجلين يحملان الجنسية الروسية، مشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في خطاب أمام مجلس العموم، إن الرجلين الذين يستخدمان اسمي الكسندر بيتروف، وروسلان بوشيروف، يرجح أنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (جي آر يو).

وأضافت أن محاولة الاغتيال "ليست من صنيع فريق مارق" وأنه "شبه مؤكد" أنها نُفذت بعد الموافقة عليها من قبل أرفع المستويات في الدولة الروسية.

وقالت "بناء على ما توصلنا إليه من معلومات في تحقيق سالزبري، وما نعرفه عن جهاز الاستخبارات الروسي، علينا الآن مضاعفة جهودنا وتوحيدها في مواجهة جهاز الاستخبارات الروسي (جي آر يو)".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على اتهام الرجلين، إن أسماء وصور المشتبه بهما "لا تعني شيئا لموسكو".

وكان سكريبال البالغ من العمر 66 عاما قد تعرض وابنته يوليا 33 عاما، لمحاولة تسميم بعنصر النوفيتشوك، في مدينة سالزبري البريطانية في مارس/آذار الماضي.

نوفيتشوك: "أخطر" سم عرفته البشرية

كما توفيت في شهر يوليو/ تموز الماضي دون سترجيس، 44 عاما، بعد تسممها بنفس العنصر السام، الذي يستهدف الأعصاب، في مدينة أميسبوري القريبة من سالزبري.

وكان شريكها تشارلي رولي، 45 عاما، قد تسمم أيضا في 30 يونيو/حزيران، وما زال في حالة حرجة في المستشفى.

وتعتقد الشرطة أن الحادثتين مرتبطان ببعضهما.

ووصفت ماي محاولة الاغتيال بأنها "هجوم مقزز وشنيع" أودى بحياة امرأة بريئة، كما خلف ثلاثة أشخاص آخرين في حالة صحية حرجة.

مصدر الصورة Reuters Image caption يوليا سكريبال بعد خروجها من المشفى في شهر مايو/ أيار الماضي

وقد أفادت الشرطة البريطانية بتوفر الأدلة الكافية لإدانة الرجلين.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما، اللذين يعتقد أنهما يستخدمان أسماء مستعارة، هما في العقد الرابع من العمر.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية الجاسوس سكريبال

ولا ينطبق قانون الإجراءات الجنائية على روسيا لتسليم الرجلين، لأن روسيا ليس لديها اتفاقيات تسليم مع المملكة المتحدة.

ولكن جرى الحصول على مذكرة توقيف أوروبية في حال سفرهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.

------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.