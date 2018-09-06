وزير بريطاني: على بوتين تحمل المسؤولية عن محاولة اغتيال سكريبال

Image caption نقل سكريبال وابنته،إلى مكان آمن بعد خروجهما من المستشفى.

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية، بن والاس، إنه ينبغي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحمل المسؤولية عن محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وفي حديثه لبرنامج "اليوم" عبر راديو 4 في بي بي سي، قال والاس "في نهاية المطاف" الرئيس الروسي هو وراء تلك العملية.

وكان سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، قد تعرض وابنته يوليا، 33 عاما، لمحاولة تسميم بعنصر نوفيتشوك، في مدينة سالزبري البريطانية في مارس/آذار الماضي.

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كما توفيت في شهر يوليو/ تموز الماضي دون سترجيس، 44 عاما، بعد تسممها بنفس العنصر السام، الذي يستهدف الأعصاب، في مدينة أميسبوري القريبة من سالزبري.

وكان شريكها تشارلي رولي، 45 عاما، قد تسمم أيضا في 30 يونيو/حزيران، وما زال في حالة حرجة في المستشفى.

وتعتقد الشرطة أن الحادثتين مرتبطان ببعضهما.

مصدر الصورة Met Police

ومن المقرر أن يُطلع مسؤولون بريطانيون مجلس الأمن الدولي على اشتباههم برجلين يرجح أنهما منفذا الهجوم.

ويقول ممثلو الادعاء إن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام للرجلين، اللذين قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي "جي آر يو".

وقال والاس إن حكومة بوتين "تحكم وتمول وتدير جهاز المخابرات العسكرية "، مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الزعيم الروسي "لا يُحكم السيطرة على دولته".

وقالت ماي، في خطاب أمام مجلس العموم، يوم الأربعاء، إن محاولة الاغتيال "ليست من صنيع فريق مارق" وأنه "شبه مؤكد" أنها نُفذت بعد الموافقة عليها من قبل أرفع المستويات في الدولة الروسية.

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ودعت بريطانيا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس بعد يوم من إطلاع ماي البرلمانيين البريطانيين على المشتبه بهم.

مصدر الصورة UK Parliament

وقالت ماي إن بريطانيا ستضغط من أجل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وروسيا هي عضو دائم في المجلس الأمن، وسيحضر ممثلون عنها، إلى جانب ممثلون عن حلفاء المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال والاس إن على المملكة المتحدة استخدام الاجتماع "للاستمرار في الضغط، لنبين أن هذا السلوك الروسي غير مقبول على الإطلاق".

لكن موسكو تنفي أي تورط في الهجوم.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لبوتين، إن أسماء المشتبه بهم الروس "لا تعني لي شيئا".

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