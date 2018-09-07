من هو أليكس جونس الذي يقول إن أوباما "زعيم تنظيم القاعدة"؟

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ولد أليكس جونس في 11 فبراير/شباط عام 1974 في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ويعرف بأنه مذيع راديو يميني متطرف كما يدير شبكة InfoWars.com وهو موقع مكرس لنظرية المؤامرة. ويتم بث برنامجه في 90 محطة إذاعية في أنحاء الولايات المتحدة أسبوعيا حيث يجذب مليوني مستمع.

ويزور موقعه نحو 10 ملايين زائر شهريا الأمر الذي يجعل هذا الموقع أكثر شهرة من بعض مواقع المؤسسات الإعلامية المعروفة.

تويتر يحظر حساب أليكس جونس

ويوصف جونس بأنه "أكبر مؤيد لنظرية المؤامرة في أمريكا" وقد اشتهر بنشر مزاعم عن هجمات 11سبتمبر/أيلول عام 2001.

وهو يبث عبر شبكته InfoWars.com موقعين آخرين هما NewsWars و PrisonPlanet.

في عام 2000 كان بين 7 مرشحين جمهوريين لمجلس نواب ولاية تكساس، ولكنه انسحب قبل الانتخابات.

"سمعة رائعة"

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قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه "سمعة رائعة" وظهر في برنامجه. وكان جون قد أيد ترشيح ترامب للرئاسة عام 2016.

وفي عام 2018 قام فيسبوك ويوتيوب بإزالة محتوى موقعه من المنصتين باعتبار أنه "يحض على الكراهية".

كما أزالت آبل كل الـ podcasts التابعة للموقع من مكتباتها.

و قال موقع تويترإنه حظر بشكل دائم حسابات جونس وموقعه.

وأضافت الشركة أنها اتخذت هذا الإجراء بعد نشر جونس لعدد من التغريدات التي تنتهك القواعد السلوكية التي ينص عليها تويتر.

ويتابع جونس حالياً بتهمة التشهير من قبل والدي طفلين قتلا في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في 2012، إذ زعم مراراً أن الأمر "خدعة كبيرة". وقد قُتل خلال هذا الهجوم 20 طفلاً دون السابعة من العمر وستة راشدين.

ومن بين مزاعمه قوله إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "يترأس تنظيم القاعدة"، ثم اتهمه لاحقاً بتسليح تنظيم الدولة الإسلامية.

كما قال إن الديمقراطيين خططوا لشن حرب أهلية في الولايات المتحدة في 4 يوليو الذي يصادف عيد الاستقلال الأمريكي.

وجونس مطلق منذ مارس/آذار عام 2015 ولديه من زوجته السابقة كيلي جونس ثلاثة أطفال.

وهو يقوم ببيع المكملات الغذائية ومعجون الأسنان والسترات الواقية من الرصاص لتمويل إمبراطوريته الإعلامية.