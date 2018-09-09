بعدسات الجمهور: الحياة البرية
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "الحياة البرية".
-
Gunther De Bruyne
يقول غثنير دي بروني "التقطت هذه الصورة لإنسان الغاب البوريني (الذي يعرف أيضا باسم أورانج أوتان) في متنزه تانجوغ بوتنغ الوطني في إندونيسيا. ويعرف هذا المتنزه باحتضانه للحيوانات المهددة بالانقراض. إلا أن قطع الأشجار و التنقيب (ومعظمه غير قانوني) يؤدي إلى انخفاض أعداد هذا النوع من القردة".
-
Noora Neiroukh
تقول نورا نيروح "التقطت هذه الصورة لمجموعة من طيور البشروش (الفلامنغو) في بحيرة في أونتاريو في كندا في منتصف يوم ملبد بالغيوم، لطالما أعجبتني هذه الطيور لأنها مثيرة للاهتمام في سلوكها"، مضيفة أن "ألوان ريشها النابضة تتباين بشكل جميل مع أوراق الشجر الداكنة خلفها وتنعكس على الماء".
-
Souraya Morrison
التقطت ثريا موريسون هذه الصورة لبومة تحلق في مركز للطيور في كامبرنولد بمنطقة نورث لانكشير في إنجلترا خلال مشاركتها في دورة للتصوير الفوتوغرافي.
-
Richard Derwent
يقول ريتشارد ديرونت إن "الحزن الذي رأيته في عيني الحمار الالوحش، جعلني أتساءل عن تفاصيل حياته".
-
Gordon Henderson
يقول جوردون هندرسون "التقطت هذه الصورة لحشرة العتة خلال مشاهدتي لغروب الشمس أعلى (هضبة) بيني كريغ في اكليسماشان في إسكتلندا، وتفاجأت بأن بقيت هذه الحشرة مدة كافية لالتقاطي لهذه الصورة. التقطت مجموعة متنوعة من الصور الأخرى لهذه الحشرة ومن زوايا مختلفة، إلا أن هذه الصورة كانت أفضلهم".
-
Robyn Adams
التقط روبن آدامز هذه الصورة التي تعتبر جزءاً من سلسلة أعدها عن البجع، وكلها مأخوذة على طريق ساحلي للمشي في منطقة هامبشير في إنجلترا.
-
Carol Moore
تقول كارول مور "التقطت هذه الصورة لطائر البفن الأطلسي وهو يستمتع بأشعة الشمس على منحدرات جزيرة سالتي، قبالة الساحل الجنوبي لمقاطعة ويكسفورد، في أيرلندا".
-
lucy graham
تقول لوسي غراهام "التقطت هذه الصورة لبقرة تستريح بعد ظهر يوم في مرعى. بدا لي أنها تستمتع بتأمل الطبيعة الساحرة حولها في اسكتلندا".
-
Mridul Panda
تقول ميردول باندا "التقطت هذه الصورة لعنكبوت صغير جميل يتجول حول مخبأه في غابة جاجبور في الهند".
-
Prashant Singh
وأخيراً صورة من براشنت سينغ لنمرة مع صغارها.
معرض الصور
حيوانات .. من الغسق إلى الفجر
- 7 سبتمبر/ أيلول 2018
بالصور: مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة
- 6 سبتمبر/ أيلول 2018
بالصور: الهند تشيد أطول تمثال في العالم
- 4 سبتمبر/ أيلول 2018