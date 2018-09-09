بعدسات الجمهور: الحياة البرية

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "الحياة البرية".

  • قردان من فصيلة الشمبانزي Gunther De Bruyne

    يقول غثنير دي بروني "التقطت هذه الصورة لإنسان الغاب البوريني (الذي يعرف أيضا باسم أورانج أوتان) في متنزه تانجوغ بوتنغ الوطني في إندونيسيا. ويعرف هذا المتنزه باحتضانه للحيوانات المهددة بالانقراض. إلا أن قطع الأشجار و التنقيب (ومعظمه غير قانوني) يؤدي إلى انخفاض أعداد هذا النوع من القردة".

  • مجموعة من طيور الفلامنغو (البشروش) في الماء Noora Neiroukh

    تقول نورا نيروح "التقطت هذه الصورة لمجموعة من طيور البشروش (الفلامنغو) في بحيرة في أونتاريو في كندا في منتصف يوم ملبد بالغيوم، لطالما أعجبتني هذه الطيور لأنها مثيرة للاهتمام في سلوكها"، مضيفة أن "ألوان ريشها النابضة تتباين بشكل جميل مع أوراق الشجر الداكنة خلفها وتنعكس على الماء".

  • بومة Souraya Morrison

    التقطت ثريا موريسون هذه الصورة لبومة تحلق في مركز للطيور في كامبرنولد بمنطقة نورث لانكشير في إنجلترا خلال مشاركتها في دورة للتصوير الفوتوغرافي.

  • عين حمار الوحش مغلقة Richard Derwent

    يقول ريتشارد ديرونت إن "الحزن الذي رأيته في عيني الحمار الالوحش، جعلني أتساءل عن تفاصيل حياته".

  • حشرة العتة Gordon Henderson

    يقول جوردون هندرسون "التقطت هذه الصورة لحشرة العتة خلال مشاهدتي لغروب الشمس أعلى (هضبة) بيني كريغ في اكليسماشان في إسكتلندا، وتفاجأت بأن بقيت هذه الحشرة مدة كافية لالتقاطي لهذه الصورة. التقطت مجموعة متنوعة من الصور الأخرى لهذه الحشرة ومن زوايا مختلفة، إلا أن هذه الصورة كانت أفضلهم".

  • بجعة Robyn Adams

    التقط روبن آدامز هذه الصورة التي تعتبر جزءاً من سلسلة أعدها عن البجع، وكلها مأخوذة على طريق ساحلي للمشي في منطقة هامبشير في إنجلترا.

  • طائر البفن الأطلسي Carol Moore

    تقول كارول مور "التقطت هذه الصورة لطائر البفن الأطلسي وهو يستمتع بأشعة الشمس على منحدرات جزيرة سالتي، قبالة الساحل الجنوبي لمقاطعة ويكسفورد، في أيرلندا".

  • بقرة اسكتلندية lucy graham

    تقول لوسي غراهام "التقطت هذه الصورة لبقرة تستريح بعد ظهر يوم في مرعى. بدا لي أنها تستمتع بتأمل الطبيعة الساحرة حولها في اسكتلندا".

  • عنكبوت صغير جميل Mridul Panda

    تقول ميردول باندا "التقطت هذه الصورة لعنكبوت صغير جميل يتجول حول مخبأه في غابة جاجبور في الهند".

  • نمرة مع أشبالها Prashant Singh

    وأخيراً صورة من براشنت سينغ لنمرة مع صغارها.

المزيد حول هذه القصة