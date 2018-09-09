بعدسات الجمهور: الحياة البرية

يقول جوردون هندرسون "التقطت هذه الصورة لحشرة العتة خلال مشاهدتي لغروب الشمس أعلى (هضبة) بيني كريغ في اكليسماشان في إسكتلندا، وتفاجأت بأن بقيت هذه الحشرة مدة كافية لالتقاطي لهذه الصورة. التقطت مجموعة متنوعة من الصور الأخرى لهذه الحشرة ومن زوايا مختلفة، إلا أن هذه الصورة كانت أفضلهم".