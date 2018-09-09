بعد 17 عاما.. إعادة فتح محطة مترو بنيويورك دمرت خلال هجمات سبتمبر

مصدر الصورة MTA Image caption المحطة زودت بأحدث التكنولوجيا

أعادت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية فتح محطة قطار الأنفاق، التي دمرتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول بعد 17 عاما من إغلاقها.

فقد طمرت أنقاض برجي مركز التجارة العالمي محطة شارع كورتلاند لقطار الأنفاق، بعدما اخترقتهما الطائرات المختطفة، من قبل انتحاريين.

واستقبلت المحطة السبت المسافرين، بعد تغيير اسمها إلى "مركز التجارة العالمي"، وانطلق منها أول قطار أنفاق في منتصف النهار.

وأسفرت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 عن مقتل 300 شخص، وإصابة ألف آخرين.

وقال رئيس هيئة الموصلات في المدينة، جو لوتا، إن "محطة مركز التجارة العالمي كورتلاند، أكثر من مجرد محطة، أنها تعبر عن عزم مدينة نيويورك على إعادة تهيئة وتحسين موقع مركز التجارة العالمي".

مصدر الصورة MTA Image caption إعادة تأهيل المحطة كلف أكثر من 181 مليون دولار

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تكلفة المحطة بلغت 181.8 مليون دولار، وتطلبت إعادة تأهيلها سقفا جديدا و365 مترا من السكة الحديدية.

وزودت المحطة بتكنولوجيا متطورة، مثل نظام التهوية الجديد، وعددا أقل من الأعمدة لتسهيل مرور المسافرين.

وزينت جدرانها بالرخام المزخرف، عليها مقتطفات من أعلان الاستقلال الأمريكي، وإعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة لعام 1948.

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