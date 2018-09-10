هجوم بسكين في باريس يخلف 7 جرحى

مصدر الصورة Reuters Image caption وقع الهجوم قبيل الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش على ضفاف قناة في الحي التاسع عشر بباريس

قالت الشرطة الفرنسية إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، في هجوم شنه رجل، قيل إنه أفغاني، بسيكن وقطعة حديد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد وقع الهجوم قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش على ضفاف قناة في الحي التاسع عشر بباريس.

وألقى أشخاص يلعبون الكرة الحديدية في مكان قريب كرات على منفذ الهجوم في محاولة لإيقافه.

واعتُقل لاحقا بعدما طعن في البداية رجلين وامرأة قرب سينما "إم كيه تو" على طول قناة أورك.

مصدر الصورة Reuters Image caption طوقت الشرطة المنطقة بعد الهجمات

وقال شاهد عيان يدعى يوسف نجاح، 28 عاما، إنه كان يسير بجانب القناة عندما رأى رجلا يركض ويمسك سكينا يتراوح طوله بين 25 و30 سنتيمترا.

وقال: "كان هناك نحو 20 شخصا يطاردونه، وبدأوا في رمي كرات حديدية عليه".

وأضاف: "لقد أصابوه بأربع أو خمس كرات في رأسه، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه".

وتشير تقارير إلى أن الرجل هاجم سائحين بريطانيين في شارع قريب.

ووجهت رئيسة بلدية باريس الشكر لضباط الشرطة في فرقة مكافحة الجريمة الذين اعتقلوا الرجل، كما وجهت الشكر للمارة الذين حاولوا إيقاف منفذ الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نحن نحقق على وجه السرعة في هذا الحادث ونجري اتصالات وثيقة مع السلطات الفرنسية."

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية: "في هذه المرحلة، ليس هناك ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون هجومًا إرهابيًا".

وقد شهدت فرنسا عدة هجمات بالسكاكين خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن قليلا منها كان بدوافع إرهابية.

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