هندي يسلم نفسه للشرطة "حاملا رأس زوجته"

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اعتقلت الشرطة الهندية في ولاية كارناتاكا رجلا قيل إنه حضر إلى قسم الشرطة وهو يحمل رأس زوجته مقطوعة داخل حقيبة.

وقال مسؤولون لبي بي سي إن رجلا يدعى ساتيش إس جي حضر إلى قسم الشرطة في منطقة تشيكماغالاور واعترف بقتل زوجته، ووُجهت له تهمة القتل العمد.

وتشير الأنباء إلى أن الزوج قتل زوجته بدافع الشك في أنها تقيم علاقة خارج نطاق الزواج، لكن مسؤولا بارزا في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلبا للمساعدة.

وكان الزواج، الذي امتد سبع سنوات، قد أثمر عن إنجاب طفلين.

وتقول الشرطة إن الزوج سيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

وقال :"أدركنا أن الزوجين يواجهان بعض المشكلات الأسرية. وأسدينا لهما النصح أكثر من مرة لكننا لم نكن على علم بأنه يشك في أنها تقيم علاقة مع شخص آخر".

ويعد العنف الأسري أكثر جرائم العنف ضد المرأة انتشارا في البلاد سنويا خلال أكثر من عقد حتى الآن.

وقالت ريخا شارما من المفوضية الوطنية للمرأة :"الحالات التي يقتل فيها زوج زوجته نادرة، لكن عندما تحدث فهي غالبا بدافع الشك أو مسائل تتعلق بالملكية أو علاقة خارج نطاق الزواج".

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