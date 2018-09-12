بالصور: الحياة على سواحل بريطانيا
خلال أسبوع توعية البحارة في شهر يونيو/حزيران، حثت الجمعية الخيرية لمساعدة أسر البحارة الغرقى المصورين في جميع أنحاء البلاد على إبراز علاقة بريطانيا بالبحر. تلقي هذه الصور الضوء على التراث البحري البريطاني – السفن التجارية والصيادين والسواحل والمرافئ والموانئ. ونورد هنا مجموعة مختارة من الصور التي التقطت مناظر خلابة للبحر.
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CHRIS HERRING
التقط كريس هيرينغ هذه الصورة الفائزة في المسابقة ليخت جنح في طقس هادئ في شاطئ "كارت غاب" بجزيرة نورفولك. وأطلق هيرينغ على هذه الصورة اسم "القتال حتى النهاية".
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OWEN HUMPHREYS
هذه الصورة التي التقطها أوين همفريس تُظهر منارة سيهام في مقاطعة دورهام وسط الأمواج العاتية.
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GARETH EASTON
التقط المصور غاريث إيستون صورة للي أودي وهو يصطاد السمك الأبيض في سفينة الصيد الخاصة به التي تحمل اسم "غارديان أنجيل"، على بُعد 30 ميلاً (48 كم) من جزيرة شتلاند.
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ROB AMSBURY
كانت منارة ساوث ستاك في جزيرة أنغلسي بشمال ويلز هي محور اهتمام هذه الصورة التي التقطها روب أمسبري وأطلق عليها اسم "اتصالات واضحة".
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TERI PENGILLEY
تسبح لوسي سيمز، البالغة من العمر 13 عامًا، قبالة ساحل دوفر. وكانت سيمز واحدة من "بنات البحر" - ست فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 14 عامًا قمن بالسباحة في القناة الإنجليزية كفريق تتابع في يوليو/تموز. التقط تيري بنغلي صورة للوسي وهي تبدأ السباحة من شاطئ سامفيري هوي.
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CRAIG SCOTT
التقط كريغ سكوت هذه الصورة من تحت الرصيف القديم في قرية أبيردور على ساحل فايف، من الشاطئ الصخري.
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JOHN ROBERTS
يصطاد هذا القارب، الذي يحمل اسم "غرين آيسل"، سمك التونة في خليج بسكاي قبالة الساحل الغربي لفرنسا. التقط جون روبرتس هذه الصورة للقارب الأيرلندي عند الفجر.
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DAVE AGNELLI
التقط ديف أغنيلي هذه الصورة لهذا الطاقم المكون من شخصين، قبالة ساحل غيرنسي، على متن سفينة "إيمي بلو" لصيد الأسماك.
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IAN REID
هذه الصورة لقارب "القوس المثمر" في ويلساي بجزر شيتلاند، ويقول مصورها، إيان ريد، إن القارب تم سحبه إلى شاطئ كليفت ساوند بالقرب من قرية سكالواي لترميمه في ثمانينيات القرن الماضي، لكن ذلك "لم يحدث قط، وظل القارب هناك منذ ذلك الحين".
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