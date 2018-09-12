بالصور: الحياة على سواحل بريطانيا

هذه الصورة لقارب "القوس المثمر" في ويلساي بجزر شيتلاند، ويقول مصورها، إيان ريد، إن القارب تم سحبه إلى شاطئ كليفت ساوند بالقرب من قرية سكالواي لترميمه في ثمانينيات القرن الماضي، لكن ذلك "لم يحدث قط، وظل القارب هناك منذ ذلك الحين".