عشرات الحرائق وانفجارات لأنابيب غاز في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

مصدر الصورة EPA Image caption الشرطة تتعامل مع النيران في أحد المنازل

تعرض أكثر من 39 منزلا وبناية لأضرار في بلدات بالقرب من مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في سلسلة من انفجارات الغاز، حسبما قال مسؤولون.

وقالت تقارير للشرطة المحلية إن عشرات "الحرائق والانفجارات" وقعت في بلدات لورانس وأندوفر ونورث أندوفر، وأضافت أن العدد يتوقع زيادته.

وأدت الانفجارات إلى إخلاء منازل ومبان وعدد من الإصابات الخطيرة والطفيفة، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وقطعت شركات الكهرباء والغاز المحلية إمداداتها للمناطق المتضررة.

مصدر الصورة Reuters Image caption النيران تنشب في أحد المباني في بلدة لورانس

وقال مسؤولون إن الانفجارات قد تكون ناجمة عن خلل في الضغط في خطوط شركة "كولومبيا غاز"، ولكنها لم تؤكد ذلك.

وقالت الشركة إنها تصلح خلل الضغط ولكن ذلك "سيستغرق بعض الوقت"، حسبما قالت شرطة الولاية، ونصحت كل من يشم رائحة غاز أو من لديه إمداد بالغاز من شركة كولومبيا غاز أن "يخلي منزله على الفور".

وقال مستشفى لورانس العام إن أربعة أشخاص يعالجون جراء الحادث.

وأقامت الشرطة مراكز إيواء لمن اخلوا منازلهم في مدارس المنطقة.

مصدر الصورة Reuters Image caption الدخان ينبعث من بعض المباني في بلدة لورانس

وقالت شرطة الولاية في تغريدة إنها تعاملت مع 70 حريقا وانفجارا وانبعاثا لرائحة غاز في لورانس وأندوفر.

وفي أندوفر قال مسؤولون إن 18 حريقا اندلعوا في الوقت ذاته بسبب انفجارات الغاز، وإن خدمات الإطفاء تعاملت مع إجمالي 35 حريقا في المنطقة.

ونقلت صحيفة لويل صن عن قائد الشرطة جوزيف سولومون قوله إن الذين جاءوا للمساعدة في إخماد النيران من المناطق المجاورة قالوا إن الكثير من النيران كانت مشتعلة حتى أنهم لم يتمكنوا من رؤية السماء.