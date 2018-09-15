أعمال فنية تتحدى الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي
ثلاث مصورات يعرضن أعمالا فنية، تتحدى الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي في الفن وأماكن العمل، وعبر مظهرهم الجسماني.
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Alanna Airitam / Endia Beal / Medina Dugger
تعرض الأعمال الفنية للمصورات: ألانا ايريتام، انديا بيل، ومدينا دوغر، في معرض يسمى "كيف تراني؟" في صالة عرض كاثرين ايدلمان في شيكاغو.
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Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery
في سلسلة صور "العصر الذهبي"، دعت الفنانة ألانا ايريتام أمريكيين من أصل أفريقي، للوقوف لالتقاط صورة على نمط التصوير الهولندي التقليدي، للاحتفاء بهوية السود وإلقاء الضوء على التفرقة العنصرية التي شهدها التاريخ.
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Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery
تقول ايريتام: "من المهم خصوصا بالنسبة لي مكافحة وابل الإهانات، التي تبعث بها الوجوه السوداء عبر وسائل الإعلام، وذلك عبر رسائل تقول بوضوح بأننا جميلات وأقوياء وذات قيمة تليق بالبشر وأننا هنا لنبقى".
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Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery
تُجِّل ايريتام الفترة التي تعرف بنهضة هارلم في العشرينيات من القرن الماضي، التي شهدت قفزة في التعبير الثقافي والاجتماعي للأمريكيين الأفارقة. الصورة أعلاه تحت اسم دابر بان، وهو مصمم ملابس من حي هارلم في مانهاتن بنيويورك، ومؤسس موضة أزياء هيب هوب في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.
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Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery
تقول ايريتام إن غياب الوجوه السوداء عن الفن الغربي ترك انطباعا لديها، عندما كانت طفلة تذهب إلى المتاحف وصالات العرض.
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Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery
هذه الصورة تدعى "الملكة ماري"، وهي لعارضة أزياء اسمها ماري تعود أصولها إلى جزيرة سانت كروز في البحر الكاريبي، وسميت الصورة بهذا الاسم احتفاء بقصة ثلاث نساء، قدن تمردا ناجحا ضد الاستعمار الهولندي عام 1878، وكان اسم احداهن ماري توماس.
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Endia Beal / Catherine Edelman Gallery
في سلسلة صورها، أجلست انديا بيل الأشخاص الذين صورتهم أمام خلفية غير حقيقة لمكتب عمل تقليدي، وجعلتهم يرتدون الزي الذي يتمنون لبسه في أماكن العمل.
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Endia Beal / Catherine Edelman Gallery
وتقول انديا بيل: "لقد طلبت من كل امرأة أن ترتدي ما تحب لحضور مقابلة عمل، وأن تتخيل أنها بانتظار اجراء مقابلة".
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Endia Beal / Catherine Edelman Gallery
شاركت بعض النساء تجاربهن الشخصية، والصعوبات التي واجهنها من أجل الحصول على عمل، بسبب مظهر شعرهن أو أسمائهن ولون بشرتهن.
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Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery
في سلسلة صورها، استوحت مدينا دوغر أعمال المصور النيجيري "جيه دي أوكاي أوجيكيري"، الذي قضى 40 عاما في إجراء دراسات فوتوغرافية بالأبيض والأسود على قصات الشعر الأفريقية.
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Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery
في صورها استعرضت دوغر قصات الشعر، المستوحاة من أعمال المصور أوجيكيري، وتلك التي أعدتها مصممة الشعر النيجيرية إيجوما كريستوفر، إلى جانب قصات الشعر التي شاهدتها هي بنفسها في لاغوس.
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Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery
تقليديا قصات الشعر في نيجيريا يمكن أن تكون بغرض الزينة فقط، أو تنقل معنى أعمق بشأن الوضع الاجتماعي والعمر والتقاليد العائلية.
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Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery
النساء في الصور اخترن الألوان النابضة التي تناسب تفضيلاتهن.
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