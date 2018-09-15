أعمال فنية تتحدى الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2018

ثلاث مصورات يعرضن أعمالا فنية، تتحدى الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي في الفن وأماكن العمل، وعبر مظهرهم الجسماني.

  • صور من أعمال ألانا ايريتام، انديا بيل، ومدينا دوغر Alanna Airitam / Endia Beal / Medina Dugger

    تعرض الأعمال الفنية للمصورات: ألانا ايريتام، انديا بيل، ومدينا دوغر، في معرض يسمى "كيف تراني؟" في صالة عرض كاثرين ايدلمان في شيكاغو.

  • امرأة تمسك زهورا Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery

    في سلسلة صور "العصر الذهبي"، دعت الفنانة ألانا ايريتام أمريكيين من أصل أفريقي، للوقوف لالتقاط صورة على نمط التصوير الهولندي التقليدي، للاحتفاء بهوية السود وإلقاء الضوء على التفرقة العنصرية التي شهدها التاريخ.

  • امرأة تجلس تنظر إلى فاكهة الكمثرى Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery

    تقول ايريتام: "من المهم خصوصا بالنسبة لي مكافحة وابل الإهانات، التي تبعث بها الوجوه السوداء عبر وسائل الإعلام، وذلك عبر رسائل تقول بوضوح بأننا جميلات وأقوياء وذات قيمة تليق بالبشر وأننا هنا لنبقى".

  • رجل يمسك بفاكهة الكمثرى Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery

    تُجِّل ايريتام الفترة التي تعرف بنهضة هارلم في العشرينيات من القرن الماضي، التي شهدت قفزة في التعبير الثقافي والاجتماعي للأمريكيين الأفارقة. الصورة أعلاه تحت اسم دابر بان، وهو مصمم ملابس من حي هارلم في مانهاتن بنيويورك، ومؤسس موضة أزياء هيب هوب في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

  • صورة للمصورة ألانا تظهر رجلا أسود Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery

    تقول ايريتام إن غياب الوجوه السوداء عن الفن الغربي ترك انطباعا لديها، عندما كانت طفلة تذهب إلى المتاحف وصالات العرض.

  • امرأة ترتدي غطاء للرأس في شكل زهور Alanna Airitam / Catherine Edelman Gallery

    هذه الصورة تدعى "الملكة ماري"، وهي لعارضة أزياء اسمها ماري تعود أصولها إلى جزيرة سانت كروز في البحر الكاريبي، وسميت الصورة بهذا الاسم احتفاء بقصة ثلاث نساء، قدن تمردا ناجحا ضد الاستعمار الهولندي عام 1878، وكان اسم احداهن ماري توماس.

  • صورة لامرأة تجلس في مكان العمل Endia Beal / Catherine Edelman Gallery

    في سلسلة صورها، أجلست انديا بيل الأشخاص الذين صورتهم أمام خلفية غير حقيقة لمكتب عمل تقليدي، وجعلتهم يرتدون الزي الذي يتمنون لبسه في أماكن العمل.

  • امرأة ترتدي زيا لمكان العمل Endia Beal / Catherine Edelman Gallery

    وتقول انديا بيل: "لقد طلبت من كل امرأة أن ترتدي ما تحب لحضور مقابلة عمل، وأن تتخيل أنها بانتظار اجراء مقابلة".

  • امرأة ترتدي زيا لمكان العمل Endia Beal / Catherine Edelman Gallery

    شاركت بعض النساء تجاربهن الشخصية، والصعوبات التي واجهنها من أجل الحصول على عمل، بسبب مظهر شعرهن أو أسمائهن ولون بشرتهن.

  • صورة تظهر تجديل الشعر الأفريقي Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery

    في سلسلة صورها، استوحت مدينا دوغر أعمال المصور النيجيري "جيه دي أوكاي أوجيكيري"، الذي قضى 40 عاما في إجراء دراسات فوتوغرافية بالأبيض والأسود على قصات الشعر الأفريقية.

  • صورة تظهر تجديل الشعر الأفريقي Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery

    في صورها استعرضت دوغر قصات الشعر، المستوحاة من أعمال المصور أوجيكيري، وتلك التي أعدتها مصممة الشعر النيجيرية إيجوما كريستوفر، إلى جانب قصات الشعر التي شاهدتها هي بنفسها في لاغوس.

  • صورة تظهر تجديل الشعر الأفريقي Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery

    تقليديا قصات الشعر في نيجيريا يمكن أن تكون بغرض الزينة فقط، أو تنقل معنى أعمق بشأن الوضع الاجتماعي والعمر والتقاليد العائلية.

  • صورة تظهر تجديل الشعر الأفريقي Medina Dugger / Catherine Edelman Gallery

    النساء في الصور اخترن الألوان النابضة التي تناسب تفضيلاتهن.

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