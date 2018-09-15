أعمال فنية تتحدى الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي

تُجِّل ايريتام الفترة التي تعرف بنهضة هارلم في العشرينيات من القرن الماضي، التي شهدت قفزة في التعبير الثقافي والاجتماعي للأمريكيين الأفارقة. الصورة أعلاه تحت اسم دابر بان، وهو مصمم ملابس من حي هارلم في مانهاتن بنيويورك، ومؤسس موضة أزياء هيب هوب في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.