مصدر الصورة Depo Photos Image caption كان جو روبنسون يقضي إجازة في تركيا حينما ألقت الشرطة القبض عليه

صدر في تركيا حكم بسجن جندي سابق بالجيش البريطاني، حارب في صفوف قوات كردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك وفق ما أعلنت والدته.

وكان الجندي السابق جو روبنسون (25 عاما) يقضي إجازة في تركيا في عام 2017 حين اعتقلته السلطات ووجهت له تهما تتعلق بالإرهاب.

وواجه روبنسون اتهاما بأنه عضو في "وحدات حماية الشعب" الكردية، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وأصدرت محكمة قرارا بسجنه لمدة سبع سنوات ونصف، لكنه حاليا مطلق السراح بكفالة.

ويخطط روبنسون للطعن في الحكم.

وقالت والدته، شارون شايمتشوك، إنها تلقت اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية أكد صدور الحكم.

"حزين للغاية ومثير للسخرية"

وأضافت أن خطيبة ابنها ماريا روجكان، وهي طالبة تدرس القانون في جامعة ليدز، تلقت أيضا حكما مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية للإرهاب".

وتابعت شايمتشوك "لقد كانت هناك محاكمة، لكن روبنسون لم يكن حاضرا".

وقالت روجكان "المحكمة حكمت علي بسبب مشاركة منشورات على فيسبوك، عليها العلم الكردي وروابط لأغنيات كردية بموقع يوتيوب".

وأضافت "الموقف محزن وسخيف جدا. لا يمكنني استيعاب حدوث أمر كهذا".

مصدر الصورة Joe Robinson Image caption أمضى روبنسون خمسة أشهر يقاتل في صفوف القوات الكردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

وكان روبنسون قد خدم مع القوات البريطانية في أفغانستان.

وقبع روبنسون أربعة أشهر في سجن في تركيا بعد القبض عليه العام الماضي. وأُطلق سراحه بكفالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه مُنع من مغادرة البلاد.

وأمضى روبنسون خمسة أشهر كمتطوع مع القوات الكردية التي تقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتحدث في السابق عن تجربته مع وسائل إعلام.

وتقول عائلته إنه كان طبيبا عسكريا.

وتصنف قوات حماية الشعب الكردي كمنظمة إرهابية من جانب تركيا، لكنها ليست محظورة في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن على استعداد لتقديم المساعدة القنصلية لمواطن بريطاني في تركيا".