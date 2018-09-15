بابا الفاتيكان: لا يُمكننا أن نؤمن بالله ونكون رجال مافيا

مصدر الصورة AFP Image caption البابا قال لأعضاء مافيا صقلية في موعظته :"لا يمكن أن تكونوا مؤمنين بالله وأعضاء في المافيا في الوقت ذاته"

حث بابا الفاتيكان فرانسيس، المافيا الإيطالية في مدينة صقلية على اعتناق الحب وتجنب التجديف بالذات الإلهية.

وقال البابا موجها حديثه لأعضاء مافيا صقلية في عظته :"لا يمكن أن تكونوا مؤمنين بالله وأعضاء بالمافيا في الوقت ذاته"، في إشارة إلى ممارسة العديد منهم طقوس العبادة بشكل مستمر.

وجاءت رسالة البابا أثناء زيارة قام بها إلى مدينة بالرمو، عاصمة صقلية، لإحياء ذكرى اغتيال مافيا صقلية للقس، بينو بوغليزي، قبل حوالي 25 عاما.

وبعد عظته التي ألقاها في بيازا يوروبا، من المقرر أن يزور البابا مقبرة القس بوغليزي.

مدرسة كاثوليكية، "متورطة" في فضيحة تحرش جنسي بأطفال، تقودها امرأة للمرة الأولى

بابا الفاتيكان يدعو لتغيير صيغة عبارة في الصلاة الربانية

البابا: فشل الكنيسة في معالجة جرائم الانتهاكات الجنسية "مصدر ألم وعار"

واشتهر القس القتيل بعمله ضد المافيا ومقاومة سيطرتها على أحياء صقلية وكان يقود حملات توعية لإبعاد الشباب عن الإنضمام لها أو الاتجار بالمخدرات، مما دفع المافيا لتصفيته يوم عيد ميلاده أمام منزله في 15 سبتمبر/ أيلول 1993.

ولقي مصرعه في فترة عصيبة، إذ كانت المافيا تكثف من هجماتها على الدولة وأي شخص يتحدى وجودها.

مصدر الصورة AFP Image caption البابا السابق بنديكت السادس عشر قد منح القس الإيطالي لقب "شهيد" عام 2012.

وكان بابا الفاتيكان السابق، بنديكت السادس عشر، قد منح القس الإيطالي لقب "شهيد" عام 2012.

وعلق البابا على ما كان يقوم به بوغليزي بأن صقلية "في حاجة إلى رجال ونساء يملأ الحب قلوبهم، وليس فقط رجال ونساء يدعون الشرف"، في إشارة إلى المصطلح الذي تستخدمه عصابات المافيا بأنهم "رجال الشرف".

وأضاف :"الشخص الذي ينتمي إلى المافيا لا يعيش كمسيحي لأنه حياته هي تجديف بالذات الإلهية".

وقال لهم: "تغيروا، إخواني وأخواتي! توقفوا عن التفكير في أنفسكم وأموالكم... تحولوا إلى يسوع المسيح".

وكان البابا قد زار أيرلندا الشهر الماضي وقال إنه يشعر بالألم والخجل حيال إخفاق الكنيسة في التعامل مع "الجرائم المقيتة" للانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين في الكنيسة بحق أطفال.

وحض رئيس وزراء أيرلندا في وقت سابق بقوة البابا فرانسيس على ضرورة اتخاذ إجراء ضد رجال الدين المتورطين في هذه الانتهاكات الجنسية في حق أطفال.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.