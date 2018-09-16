مصدر الصورة AFP Image caption بطريرك القسطنطينية بارثلماوس (يمين) مع كيريل

قررت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطع "علاقاتها الدبلوماسية" مع بطريركية القسطنطينية التي لديها سلطة على 300 مليون مسيحي أرثوذكسي.

جاء ذلك مع ظهور بوادر على أن بطريرك القسطنطينية بارثلماوس سيعترف باستقلال كنيسة أوكرانيا عن بطريرك موسكو كيريل.

ويرفض العديد من الأوكرانيين دعم كيريل للمتمردين في شرق أوكرانيا.

من جانبه، قال الكرملين إنه لن يتدخل، وقال متحدث باسمه إن السيناريو المفضل لموسكو بالطبع هو وحدة العالم الأرثوذكسي. مشيرا إلى أن المعلومات عن القرارات المحتملة المتعلقة بالكنيسة الأوكرانية تثير القلق.

لكنه أضاف أن ذلك يعد "شأنا يخص الحوار بين الكنائس في نهاية الأمر، ولا يمكن للدول التدخل فيه".

وترى روسيا في أوكرانيا المهد التاريخي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وكانت الكنيسة الأوكرانية قد استقلت لفترة قصيرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

تعليق أنشطة

وقال متحدث باسم الكنيسة الروسية إنها قررت تعليق الأنشطة المشتركة مع بطريركية القسطنطينية.

تعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أقباط السودان: الحاضر المنسي في زمن الانفصال

"الطلاق" في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في طريق مسدود

ويعني ذلك أيضا أن البطريرك كيريل لن يذكر بطريرك القسطنطينية في صلواته. كما سيتوقف الكهنة في الكنائس والأديرة التابعة لبطريركية موسكو عن ذكر برثلماوس في صلواتهم.

وهددت بطريركية موسكو بالانفصال التام عن القسطنطينية إذا استمرت هذه "الأنشطة المعارضة للقانون الكنسي".

ووصف الأسقف هيلاريون المسؤول عن العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو هذا التطور بـ "انهيار في العلاقات" يماثل "قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول."

ويعتبر بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل حليفا للرئيس فلاديمير بوتين، ويعارض بشدة استقلال بطريركية كييف التي تحاول الفوز باعتراف بطريركية القسطنطينية.

وبطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية المسكونية، التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، يحمل بطريركها لقب البطريرك المسكوني وهو الزعيم الروحي لـ300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم.

وتشترط الحكومة التركية على من ينتخب لهذا المنصب أن يكون حاملا للجنسية التركية.

--------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.