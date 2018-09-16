عمدة لندن يدعو لاستفتاء الشعب البريطاني مجددا حول البريكست

مصدر الصورة PA Image caption وجه صديق خان انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة البريطانية مع مفاوضات البريكست

دعا عمدة لندن، صديق خان، إلى استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منتقدا الطريقة التي تدير بها حكومة تيريزا ماي المفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مقاله المنشور في صحيفة الأوبزرفر البريطانية، أضاف خان أن بريطانيا على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر، وهو ما يضعها أمام خيارين كلاهما سيء؛ "إما التوصل إلى اتفاق لا يحقق الصالح البريطاني أو عدم التوصل إلى اتفاق أصلا".

وأشار إلى أن الجدل الدائر في أروقة الحكومة "ركز أكثر على الطموحات السياسية لوزير الخارجية السابق بوريس جونسن" بدلا من الاهتمام بالصالح البريطاني بعد البريكست.

من جهتها، قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن استفتاء ثانيا على البريكست يُعد "خيانة للديمقراطية".

وقال خان، عضو حزب العمال المعارض، إنه كان مؤيدا لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، لكنه قبل "إرادة الشعب البريطاني في مغادرة الاتحاد".

وأكد أنه لم يكن يتخيل يوما أن يدعو إلى استفتاء ثانٍ على الخروج، لكنه "منزعج جدا حيال النهج الفوضوي للحكومة تجاه المفاوضات والتي أصبحت غارقة بالاضطراب والجمود".

وأشار إلى أن الوقت بدأ ينفد من الحكومة البريطانية، إذ تفصلها ستة أشهر فقط على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، ما يجعل بريطانيا أمام "احتمالين ينطويان على قدر هائل من الخطورة".

وكتب أيضا: "كلا السيناريوهين يبعد مليون ميلا عن الوعود التي أُطلقت أثناء الحملات التي دعت إلى البريكست، وما يحدث الآن ما هو إلى فضح لأكاذيب ومغالطات بيعت للمواطنين".

وتابع: "لا أعتقد أن تريزا ماي مفوضة للمقامرة الصارخة باقتصاد البلاد ومقدرات الشعب".

Image caption أكدت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أن الحكومة لن تدعم تصويتا جديدا

وقال صديق خان في لقاء مع بي بي سي إنه يرى أنه من الضروري أن يكون للشعب البريطاني "القول الفصل" فيما يتعلق بالبريكست.

وأضاف أن "فكرتي كالتالي، بدلا من القبول بصفقة خروج سيئة، أو حتى الخروج دون صفقة، لنضغ هذا القرار في عهدة الشعب البريطاني مع إعطائه خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي إضافة للخيارين السابقين".

ولكن ماي أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن الحكومة لن تدعم تصويتا جديدا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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