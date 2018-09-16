إعصار مانكوت المدمر يضرب جنوب الصين

مصدر الصورة EPA Image caption عناصر الشرطة في هونغ كونغ تنقذ طفلة صغيرة في الشوارع التي غمرتها المياه بعد الإعصار .

ضرب إعصار "مانكوت" إقليم غوانغدونغ، أحد أكثر أقاليم الصين كثافة بالسكان، بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت حالة التأهب القصوى في الإقليم ، بعد اقتراب الإعصار الذي ضرب هونغ كونغ، وأدى إلى إهتزاز ناطحات السحاب هناك وتكسير زجاج نوافذها.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 59 قتيلا، معظمهم جراء الانزلاقات الأرضية التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار.

وعد "مانكوت" أقوى عاصفة في عام 2018 اكتسحت الأجزاء الشمالية من الفلبين يوم السبت.

ما تأثير الإعصار في الصين؟

وصل إعصار "مانكوت" إلى الساحل الصيني قرب مدينة جيانغمن بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، حسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقد أُجلي أكثر من 2.45 مليون شخص من منازلهم، بعد أن رفعت السلطات هناك درجة التأهب إلى القصوى، (درجة الإنذار الحمراء).

وأُعلنت حالة التأهب القصوى في هونغ كونغ أيضا، حيث طُلب من السكان البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع لتجنب مخاطر الحطام المتطاير في الهواء، نظرا لسرعة الريح التي تجاوزت 117 كيلومترا في الساعة.

مصدر الصورة Reuters Image caption وصل ارتفاع الامواج إلى أربعة أمتار تقريبا.

مصدر الصورة EPA Image caption تسبب اعصار مانكوت بفيضانات في هونغ كونغ.

وأشار مسؤولون إلى أن عدد المصابين جراء الإعصار وصل إلى أكثر من 200 شخص، على الرغم من أن المنطقة لم تكن في قلب العاصفة التي مرت بقربها.

وارتفع مستوى الأمواج إلى 3.5 مترا، قاذفة في بعض المناطق بالأسماك الحية إلى الشوارع.

وأغلق معظم المتاجر والخدمات العامة، وألغي أكثر من 800 رحلة جوية في مطار هونغ كونغ الدولي، ما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر.

ومع ذلك، لم ينتبه الجميع إلى التحذيرات. وقال هاو تشن، من سكان هونغ كونغ لوكالة فرانس برس :"خرجت للركض هذا الصباح. أحب الهواء النقي ولا يوجد أشخاص ولا سيارات في الشوارع. في الأيام العادية لا يمكننا رؤية ذلك".

أما في ماكاو المجاورة، فقد أمرت السلطات بإغلاق الكازينوهات الشهيرة في الإقليم لأول مرة في تاريخها.

ومن المتوقع أن تنخفض قوة الإعصار ليتحول إلى منخفض استوائي بحلول الثلاثاء مع تحركه إلى داخل البر.

ما حجم أضرار الإعصار في الفلبين؟

نجم معظم الوفيات في الفلبين عن انهيارات أرضية في إقليمي كورديليرا ونويفا فيزكايا، بحسب مسؤولين.

مصدر الصورة EPA Image caption معظم الوفيات في الفلبين كانت من جراء انهيارات أرضية إثر أمطار غزيرة رافقت الإعصار .

ومن بين الضحايا رضيع وطفل صغير، وقد أغلقت مخلفات الإعصار الطرق وعطلت خطوط الاتصالات، الأمر الذي أدى تأخر الإبلاغ عن المزيد من الضحايا.

وشهدت منطقة اتوغون واحدة من أسوأ الحوادث جراء الإعصار بانهيار مكان لسكن عمال المناجم بسبب انهيار أرضي واسع ما أسفر عن مقتل 26 شخصا، بحسب الشرطة الفلبينية، وما زال ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

ويقول مسؤولون إن أولى الحوادث التي سجلت جراء الإعصار كانت مقتل شخصين في انهيار أرضي في منطقة إقليم كورديليرا السبت.

وقد سافر مراسل بي بي سي، هوارد جونسون، مسافة 80 كيلومترا من مدينة توغوغاراو إلى مدينة أباري على الشاطئ الشمالي.

مصدر الصورة EPA Image caption ثمة مخاوف من التكلفة الكبيرة للإعصار على اقتصاد الفلبين.

ووصف مشاهد الدمار التي شاهدها على امتداد مساره، من الغابات التي تساقطت أشجارها وتحولت إلى أشلاء متناثرة وأعمدة الكهرباء المحطمة إلى المحاصيل الزراعية المدمرة.

وثمة مخاوف من التكلفة الكبيرة للإعصار على اقتصاد الفلبين، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأراضي الزراعية في منطقة كاغايان، الإقليم الزراعي الأهم في البلاد.

وقال فرانسيس تولينتينو، المستشار السياسي للرئيس رودريغو دوتيرتي، لبي بي سي إنه يقدر أن خمس المحاصيل الزراعية فقط قد حصد قبل الإعصار، ما يهدد خزين الأغذية الأساسية في البلاد من أمثال الأرز والذرة.

وعملت السلطات على تحسين إجراءات الإجلاء والتصدي لمخاطر الأعاصير منذ إعصار هايان القوي عام 2013، الذي أودى بحياة أكثر من سبعة آلاف شخص.

وأُصدرت تحذيرات دورية وقُيد السفر والتنقل، وأغلقت المدارس، ووُضع الجيش في حالة تأهب قبيل الإعصار.

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