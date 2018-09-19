شبكة عنكبوت ضخمة تغطي مساحة كبيرة في اليونان
أدى الطقس الحار في اليونان إلى ظواهر غريبة، منها شبكة عنكبوت طولها 300 متر في منطقة ساحلية بمدينة أيتوليكو.
وقد غطت الشبكة مساحة خضراء ضخمة، حسب ما أفاد به موقع ديلي هيلاس.
ويقول الخبراء إن شبكة العنكبوت الضخمة ظاهرة موسمية سببها عناكب "تتراغناثا" المعروفة بشباكها الضخمة.
ويعتقد أن زيادة أعداد البعوض قد ساهمت في ارتفاع أعداد العناكب.
وقالت البروفيسورة تشاتزاكي المتخصصة في الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة في جامعة ديموكريتوس إن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة وتوفر الغذاء خلقت ظروفا مثالية لتكاثر العناكب.
وقالت لموقع "نيوزيت" الإخباري اليوناني "يبدو وكأن العناكب تستغل هذه الظروف لإقامة حفلات التزاوج والتكاثر".
وطمأنت البروفيسورة الجمهور أن هذه العناكب لا تشكل خطرا على الجمهور ولن تتسبب بأضرار للبيئة.
وأضافت "هي تقضي أوقات ممتعة، ثم لا تلبث أن تنقرض".