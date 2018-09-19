شركة "كاثي باسيفيك" تخطأ في كتابة اسمها على إحدى طائراتها

مصدر الصورة Cathay Pacific Image caption لاحظ مسافرون الخطأ الهجائي، المتمثل في غياب حرف "F" من الكلمة الإنجليزية، في مطار هونج كونج الدولي واتصلوا بالشركة.

اضطرت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران في هونغ كونغ إلى إعادة طائرة جديد إلى ورشة طلاء بعد حدوث خطأ هجائي في كتابة اسم الشركة على جسم الطائرة.

ولاحظ مسافرون يتمتعون بدقة الملاحظة الخطأ الهجائي، المتمثل في غياب حرف " F" من الكلمة الإنجليزية "باسيفيك"، في مطار هونغكونغ الدولي واتصلوا بالشركة.

وقالت الشركة في تغريدة ساخرة على حسابها الشخصي على موقع تويتر :"معذرة، هذا الدهان لن يستمر طويلا، ستعود إلى الورشة".

وأضافت الشركة أنه خطأ غير مقصود، على الرغم من أن بعض العاملين في قطاع الطيران قالوا إنه خطأ يصعب تبريره.

وقال مهندس لدى شركة "هايكو" للطيران لصحيفة ساوث تشاينا مورننينغ بوست : "كان ينبغي أن يكون هناك فجوة فارغة بين الحروف لو كان خطأ حقيقيا بحسب اعتقادي".

وقد أثارت القصة الكثير من التعليقات الساخرة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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