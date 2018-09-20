ترامب يحث إسبانيا على بناء سور عبر "الصحراء الكبرى"

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption الآلاف يعبرون السياج الحدودي بين إسبانيا والمغرب سنويا

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن تقوم إسبانيا ببناء سور عبر الصحراء من أجل حل مشكلة الهجرة إلى أوروبا.

ولم يتفق بوريل، الذي شغل في السابق منصب رئيس البرلمان الأوروبي، مع تصور ترامب.

وورد في تقرير نشرته صحيفة إلبايس أن الاقتراحات صدرت خلال زيارة للوزير الإسباني إلى الولايات المتحدة في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكان تعهد ترامب ببناء سور بين الولايات المتحدة والمكسيك "أحد أكثر وعوده الانتخابية شهرة".

وذكر بوريل محادثاته مع ترامب خلال مأدبة غداء أقيمت في مدريد هذا الأسبوع.

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ونسب إلى ترامب قوله "لا يمكن أن تكون الحدود مع الصحراء أطول من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك".

يذكر أن طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يبلغ 1954 ميلا، بينما تمتد الصحراء الإفريقية على طول 3 آلاف ميل.

سبتة ومليلة

وليس لإسبانيا سيادة في الصحراء الإفريقية، لكنها تمارس سيادة على مدينتي سبتة ومليلة، اللتين فصلتا عن الأراضية المغربي بشكل مثير للجدل.

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وأصبحت المدينتان ملاذا للمهاجرين القادمين من إفريقيا والراغبين بدخول الأراضي الإسبانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية لصحيفة الغارديان البريطانية "ننستطيع ان نؤكد أن هذا ما قاله الوزير، لكننا لا نستطيع التعليق على الموضوع".

يذكر أن 35 ألف مهاجر وصلوا إلى الاراضي الإسبانية منذ بداية العام، وهو أكبر عدد للمهاجرين لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.