تنزانيا: مخاوف من فقد المئات إثر انقلاب عبّارة في بحيرة فيكتوريا

مصدر الصورة Stephen Msengi Image caption شارك متطوعون في أعمال الإنقاذ إلى جانب فرق الطواريء

قالت السلطات التنزانية إن ثمة مخاوف من فقد مئات الأشخاص كانوا على متن عبّارة انقلبت في بحيرة فكتوريا شمالي البلاد.

وقال مسؤول محلي لبي بي سي إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادث واستطاعت فرق المساعدة إنقاذ 102 آخرين، في حين قال مسؤول آخر إن العبّارة كانت تحمل أكثر من حمولتها وعلى متنها 400 شخص.

وانقلبت العبّارة "إم في نيرير" بالقرب من شاطيء يقع بين جزيرتي أوكورا وبوغولورا.

وشارك محليون فرق الطواريء بغية تعزيز جهود الإنقاذ.

وأكدت الحكومة التنزانية انقلاب العبّارة، لكنها لم تحدد رقما مؤكدا يشير إلى عدد الذين كانوا على متنها.

مصدر الصورة Stephen Msengi

وقال أدم ماليما، المفوض الإقليمي، خلال مؤتمر صحفي :"ندعو الله أن يمنحنا الأمل في مواجهة مثل هذه الحوادث".

وأضاف : "ندعو الله ألا ترتفع حصيلة القتلى".

ويعد وقوع الحوادث من الأمور الشائعة في بحيرة فيكتوريا، أكبر البحيرات الأفريقية، نظرا لإبحار الزوارق بحمولات زائدة.

وكان أكثر من 800 شخص قد قتلوا عام 1996 عندما انقلب زورق يحمل اسم "إم في بوكوبا" في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في القرن الماضي.

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