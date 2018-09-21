"هل تريد أن تعبد الحمار أم الفيل".. إعلان يثير الغضب في أمريكا

Image caption مهرجان الفيل من أهم المهرجانات عند الهندوس

اعتذر الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة للهنود بسبب إعلان دعائي كان يفترض أن يكسب ودهم، فإذا به يسيء إليهم.

ونشر الإعلان احتفاء بمهرجان الفيل أو "الإله غانيشا" عند الهندوس، وحمل شعارا يسأل: "هل تريد أن تعبد الحمار أم الفيل، لك الاختيار".

والحمار هو رمز الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أما الفيل فهو رمز الحزب الجمهوري.

"إشكال"

وقالت المؤسسة الهندوسية الأمريكية إن الإعلان "يطرح إشكالا" بالنسبة للهندوس.

وطلبت توضيحات من فرع الحزب الجمهوري في تكساس، الذي نشر الإعلان.

وجاء في بيان المؤسسة: "إننا نثمن سعي فرع الحزب الجمهوري في فور بيند إلى التقرب من الهندوس، في مهرجان بهذه الأهمية، ولكن تحويل عبادتهم للإله غانيشا إلى اختيار حزب سياسي على أساس الحيوان الرمز أمر يطرح إشكالا وفيه إساءة".

وطالب العديد من الهندوس على مواقع التواصل الاجتماعي الحزب بسحب الإعلان.

ورد الحزب بأن الإعلان "لم يكن الهدف منه التقليل من شأن العادات والتقاليد الهندوسية".

وعبرت جيسي جيسون، رئيسة الحزب الجمهوري في فور بيند عن "اعتذارها لكل من أساء إليه الإعلان، الذي لم يكن هدفه الإساءة طبعا".

ونشرت المؤسسة الهندوسية بيانا تقبل فيه الاعتذار.