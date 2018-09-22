نائب وزير العدل الأمريكي ينفي مناقشة خطة لعزل ترامب

مصدر الصورة AFP Image caption رود روزنشتاين: "ليس هناك أساس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين (من الدستور)"

نفى نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنشتاين، تقريرا ذكر أن الأخير ناقش تفعيل مادة دستورية لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال ثاني أكبر مسؤول قانوني في الولايات المتحدة إن تلك المزاعم "غير دقيقة وغير صحيحة واقعيا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، مستشهدة بمصادر لم تكشف عنها ، أن روزنشتاين أشار إلى إمكانية التنصت سرا على ترامب للكشف عن الفوضى في البيت الأبيض.

وتزعم الصحيفة أن تلك التعليقات أُدلي بها بعدما أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، العام الماضي.

وكان كومي يشرف على التحقيق، الذي كُلفت به وكالته، بشأن العلاقات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

ما هي المزاعم؟

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روزنشتاين ناقش تعيين أعضاء في الحكومة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي ينص على عزل الرئيس إذا اعتبر غير مؤهل للمنصب.

وقالت الصحيفة إن نائب وزير العدل اقترح التنصت على ترامب لفضح الاضطراب والخلل الوظيفي في البيت الأبيض.

وجاءت الاقتراحات أثناء اجتماعات وحوارات جرت في مايو/أيار 2017 مع مسؤولين في وزارة العدل وإف بي آي، بحسب الصحيفة.

واستشهدت نيويورك تايمز بمصادر لم تكشف عنها كانت على اطلاع بالأحداث.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يعود مصدر هذه المزاعم إلى مذكرات سجلها القائم بأعمال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أندرو مكابي، الذي أقاله ترامب في مارس/أذار هذا العام.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب وروزنشتاين يتحدثان في اجتماع خاص بقضية الهجرة في مايو/أيار

وقال محامي مكابي، مايكل بروميتش، إن موكله "لا يعلم كيف حصلت أي من وسائل الإعلام على تلك المذكرات".

وأضاف أن المذكرات كانت قد أرسلت إلى المستشار الخاص، الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016 وإعاقة العدالة، وأن نسخة أخرى أرسلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كيف ردّ روزنشتاين؟

أصدر نائب وزير العدل بيانا قال فيه: "تقرير نيويورك تايمز غير دقيق وغير صحيح واقعيا".

وأضاف: "لن أدلي بمزيد من التعليقات على تقرير استند إلى مصادر مجهّلة يتضح أنها متحيزة ضد وزارة العدل وتعكف على الترويج لأجندها الخاصة".

وتابع قائلا: "لكن دعني أكون واضحا بشأن هذه المسألة: استنادا إلى تعاملاتي الشخصية مع الرئيس، ليس هناك أي أساس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين".

مصدر الصورة Getty Images Image caption من اليسار: روزنشتاين ووزير العدل، جيف سيشنز ومكابي

من يقول الحقيقة؟

قال مسؤول إعلامي في وزارة العدل، لبي بي سي، إن تعليق روزنشتاين بشأن التسجيل السري للرئيس كان مزحة.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن "العبارة كانت تهكمية ولم يجر مناقشتها بنية تسجيل أي حديث للرئيس".

ولم يرد المتحدث مباشرة عن سؤال أرسل عبر البريد الإلكتروني بشأن ما إذا كان التعديل الخامس والعشرين قد تم مناقشته خلال الاجتماع.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية أخرى، كان ثمة شك في أن يقترح نائب وزير العدل الأمريكي بجدية مسألة عزل الرئيس.

ويتطلب تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي الحصول على موافقة أغلبية حكومة إدارة ترامب ونائب الرئيس والأغلبيتين في مجلسي الشيوخ والنواب، التي يسيطر عليها الآن حزب الرئيس الأمريكي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أيضا أن تعليق روزنشتاين بشأن التسجيل السري لم يكن جديا.

وأضافت أن نائب وزير العدل كان يرد على اقتراح أندرو مكابي بأن تقوم وزارة العدل بالتحقيق مع الرئيس.

ووفقا للصحيفة، رد روزنشتاين ساخرا: "ماذا تريد أن تفعل، أندي، التنصت على الرئيس؟".

كما ذكرت واشنطن بوست أن شخصا ما كان مشاركا في الاجتماع نفى إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين.

من هو رود روزنشتاين؟

خلال أسابيع من توليه منصب نائب وزير العدل في أبريل/نيسان عام 2017، وجد روزنشتاين نفسه في بؤرة جدل واسعة بعد استخدمت مذكرة كتبها كسبب لترامب في إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمي كومي، الذي كان يحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ولاحقا، عيّن روزنشتاين روبرت مولر كمحقق خاص لتولي مسؤولية التحقيق.

وفي يوليو/تموز، اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 ضابطا استخباراتيا روسيا بالقرصنة على مسؤولين في الحزب الديمقراطي خلال انتخابات 2016.

وعلى الرغم من أن روزنشتاين قال إنه لا أدلة على أنهم "بدلوا نسب التصويت أو غيروا نتائج الانتخابات"، جاء إعلان الاتهام قبل وقت قصير من قمة الرئيس ترامب المثيرة للجدل مع الرئيس فلاديمير بوتن التي عقدت في 16 يوليو/تموز في هليسنكي.