بالصور: رقص مع شروق الشمس ورجل يعيش مع التماسيح وبطولة العالم لشد الحبل
اختيارات بي بي سي لمجموعة من أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الماضي.
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DAVID GUZMAN/ EPA
قوات المارينز المكسيكية يغادرون، بعد أن أشعلوا النيران لتدمير كميات مصادرة من الكوكايين والماريجوانا، في مدينة أكابولكو.
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Matthias Oesterle/ Shutterstock
مجموعة من الأشخاص يرقصون تحت وابل من الألعاب النارية، خلال مهرجان سانتا تكلا، في بلدة سيتجيس في إسبانيا.
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Francis Mascarenhas/ Reuters
امرأة تنتظر خلف الكواليس، قبل أداء دورها في عرض يهدف لجمع تبرعات، من أجل مجتمع المتحولين جنسيا، في مومباي بالهند.
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NIC BOTHMA/ EPA
فريق كوبمان الهولندي ينافس في بطولة العالم للعبة شد الحبل، في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. ويتنافس نحو 1100 رياضي من 20 دولة مختلفة، في الفئات المختلفة للبطولة.
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Aleksandar Plavevski/ EPA
اثنان من الخيول يقفان في اسطبلهما، في متحف ثقافة الخيول، في مدينة جيانغين بالقرب من وتشي، في الصين.
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PYONGYANG PRESS CORPS / EPA
كوريون شماليون يؤدون عرضا، احتفالا بلقاء رئيس بلادهم بنظيره رئيس كوريا الجنوبية، في ستاد مايو بالعاصمة بيونغ يانغ.
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Stephane Mahe/ Reuters
فيليب جيليت، البالغ من العمر 67 عاما، يعيش مع 400 من الزواحف والتماسيح المروضة في منزله، بالقرب من مدينة نانت في فرنسا.
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Kirsty O'Connor/ PA
راقصة بالية تمارس الرقص، عند شروق الشمس، في متنزه للتزلج في منطقة ساوث بانك، في لندن.
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Clodagh Kilcoyne/ Reuters
رجل يشارك في مهرجان للصيد البحري بالصنارة، في ظروف طقس بها رياح قوية، في شبه جزيرة دينغل في أيرلندا.
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Hannah McKay/ Reuters
عارضة الأزياء مادلين ستيوارت، التي تعاني من متلازمة داون، تضع اللمسات النهائية على مكياجها، قبل أن تمشي على المنصة خلال أسبوع لندن للأزياء.
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