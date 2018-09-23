بالصور: رقص مع شروق الشمس ورجل يعيش مع التماسيح وبطولة العالم لشد الحبل

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2018

اختيارات بي بي سي لمجموعة من أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الماضي.

  • قوات مارينز مكسيكية DAVID GUZMAN/ EPA

    قوات المارينز المكسيكية يغادرون، بعد أن أشعلوا النيران لتدمير كميات مصادرة من الكوكايين والماريجوانا، في مدينة أكابولكو.

  • مجموعة من الأشخاص يرقصون Matthias Oesterle/ Shutterstock

    مجموعة من الأشخاص يرقصون تحت وابل من الألعاب النارية، خلال مهرجان سانتا تكلا، في بلدة سيتجيس في إسبانيا.

  • امرأة تنتظر خلف الكواليس Francis Mascarenhas/ Reuters

    امرأة تنتظر خلف الكواليس، قبل أداء دورها في عرض يهدف لجمع تبرعات، من أجل مجتمع المتحولين جنسيا، في مومباي بالهند.

  • لعبة شد الحبل NIC BOTHMA/ EPA

    فريق كوبمان الهولندي ينافس في بطولة العالم للعبة شد الحبل، في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. ويتنافس نحو 1100 رياضي من 20 دولة مختلفة، في الفئات المختلفة للبطولة.

  • خيول Aleksandar Plavevski/ EPA

    اثنان من الخيول يقفان في اسطبلهما، في متحف ثقافة الخيول، في مدينة جيانغين بالقرب من وتشي، في الصين.

  • كوريون شماليون يؤدون عرضا PYONGYANG PRESS CORPS / EPA

    كوريون شماليون يؤدون عرضا، احتفالا بلقاء رئيس بلادهم بنظيره رئيس كوريا الجنوبية، في ستاد مايو بالعاصمة بيونغ يانغ.

  • رجل مع تماسيح وزواحف Stephane Mahe/ Reuters

    فيليب جيليت، البالغ من العمر 67 عاما، يعيش مع 400 من الزواحف والتماسيح المروضة في منزله، بالقرب من مدينة نانت في فرنسا.

  • راقصة بالية Kirsty O'Connor/ PA

    راقصة بالية تمارس الرقص، عند شروق الشمس، في متنزه للتزلج في منطقة ساوث بانك، في لندن.

  • رجل يشارك في مهرجان للصيد بالصنارة Clodagh Kilcoyne/ Reuters

    رجل يشارك في مهرجان للصيد البحري بالصنارة، في ظروف طقس بها رياح قوية، في شبه جزيرة دينغل في أيرلندا.

  • عارضة الأزياء مادلين ستيوارت Hannah McKay/ Reuters

    عارضة الأزياء مادلين ستيوارت، التي تعاني من متلازمة داون، تضع اللمسات النهائية على مكياجها، قبل أن تمشي على المنصة خلال أسبوع لندن للأزياء.

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