ترامب: إيران تنشر الفوضى والموت والدمار

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انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران واتهم مسؤوليها بنشر "الفوضى والموت والدمار"، في أنحاء الشرق الأوسط.

ودافع ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال ترامب إن إدارته أنجزت "أكثر من أي إدارة أخرى"، في تاريخ الولايات المتحدة.

واستقبلت كلمات ترامب بالضحك، لكنه ضحك أيضا، قائلا: "لم أتوقع رد الفعل هذا".

وتابع أن الولايات المتحدة "باتت أقوى وأغنى وأكثر أمانا".

وقال الرئيس الأمريكي إن قادة إيران ينهبون ثروات بلدهم، ووصف طهران بأنها راعي الإرهاب في الخارج.

وأضاف ترامب أن قراره بالانسحاب من الاتفاق النوي مع إيران قوبل بترحاب واسع، من دول الشرق الأوسط.

وقال إن لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أدى إلى تطورات، لم يكن من الممكن تخيلها قبل شهور قليلة.

وأضاف أن صواريخ وقذائف كوريا الشمالية توقفت، عن التحليق في كل الاتجاهات، كما أن تجاربها النووية قد توقفت.

كما دافع ترامب عن سياسته التجارية المتشددة إزاء الصين.

وأكد على حق الولايات المتحدة في أن تتبع مسارها الخاص في العالم.

وقال: "أنا أثمن حق كل دولة في هذه القاعة، في أن تتبع عاداتها ومعتقداتها وتقاليدها الخاصة". وأضاف: "الولايات لن تحدد لكم كيف تعيشون، أو تعملون أو تتعبدون. نحن نطلب فقط منكم أن تحترموا سادتنا في المقابل".