مصدر الصورة Reuters Image caption بولتون أكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في تفعيل العقوبات الاقتصادية على إيران

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من "عواقب وخيمة" إذا ما أضرت بمصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.

وقال في مؤتمر "موحدون ضد إيران نووية" في نيويورك، إن "نظام الملالي القاتل" في طهران سيواجه عواقب كبيرة إذا استمر في "الكذب والغش والخداع".

وأضاف :"أتصور أنهم سيأخذونني على محمل الجد، بعد أن أؤكد لهم اليوم، في حال دخلتم في المواجهة معنا أو مع حلفائنا أو شركائنا، وفي حال ألحقتم أضرارا بمواطنينا، وفي حال واصلتم الأكاذيب والاحتيال والمخادعة، ستدفعون ثمنا باهظا بالفعل".

وأكد بولتون أن الولايات المتحدة لن تتردد في تفعيل العقوبات الاقتصادية على إيران، التي جرى استئنافها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وشدد على أنه لن يسمح لأي من الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر بتقويضها.

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني إدارة ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عداءها لإيران.

ودعا روحاني إلى الحوار، لكنه قال إنه لا يمكن إحضار أي دولة إلى طاولة المفاوضات بالقوة.

وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتحاد الأوروبي بشدة وذلك بعد أن أنشأ آلية دفع خاصة للالتفاف على العقوبات النفطية الأمريكية على إيران.

وزعم بومبيو أن الحفاظ على عائدات طهران المالية من شأنه أن يعزز موقف إيران كدولة "راعية للإرهاب".

أما الرئيس ترامب فاتهم إيران بنشر "الفوضى والموت والدمار"، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما اتهم أيضا منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بـ"نهب" بقية العالم عن طريق رفع أسعار النفط.

وأكد أن المساعدات الخارجية الأمريكية في المستقبل ستذهب فقط إلى أولئك الذين يحترمون أمريكا ويحبونها.

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