مصدر الصورة AFP Image caption قوات المارينز رافقت رئيس شرطة أكابولكو ماكس لورينزو سيدانو إلى المقر الرئيسي للشرطة

تخضع قوات الشرطة في مدينة أكابولكو الساحلية بالمكسيك بأكملها للتحقيق، وذلك وسط شبهات في أنها تعرضت للاختراق بواسطة عصابات إجرامية.

وطوقت قوات عسكرية مقر الشرطة الرئيسي في المدينة، وجرّدت 700 ضابط من أسلحتهم.

وتتولى الشرطة الفيدرالية وقوات الجيش مهام الشرطة في المدينة بدلا من الشرطة المحلية.

وكانت أكابولكو الساحلية مقصدا للأغنياء والمشاهير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى بؤرة لتهريب المخدرات ويرتفع بها معدل جرائم القتل.

ماذا حدث؟

مصدر الصورة AFP Image caption ضباط الشرطة الفيدرالية والمارينز نصبوا طوقا حول المقر الرئيسي للشرطة المحلية

وانتشرت قوات من الجيش والشرطة الفيدرالية في عملية واسعة الثلاثاء. وطوقت القوات مقر شرطة أكابولكو الرئيسي، ونصبت طوقا أمنيا حول المبنى.

ثم قامت القوات بتجريد مئات الضباط من أسلحتهم وصادرت الذخيرة وأجهزة اللاسلكي التي كانت بحوزتهم.

واعتقلت القوات اثنين من قادة الشرطة المحلية وسط شبهات بتورطهما في جرائم قتل. كما اعتقل قائد شرطة الطريق السريع في أكابولكو بعدما عثر معه على أسلحة غير مرخصة.

ماذا بعد؟

تخضع قوات الشرطة المحلية في المدينة بأكملها، ورئيسها ماكس لورينزو سيدانو، للتحقيق. وسيخضع جميع الضباط لـ"اختبار ثقة" والتحقيق بشأن مزاعم وجود علاقات مع عصابات.

في غضون ذلك، تتم مصادرة معداتهم وأسلحتهم.

وقال مسؤول في شرطة مدينة غيريرو إن الشرطة الفيدرالية ستتولى مهام الشرطة في حفظ الأمن حتى انتهاء التحقيق.

مصدر الصورة AFP Image caption قوات المارينز والشرطة الفيدرالية ستتولى مهام الشرطة المحلية في الوقت الراهن

ما مدى سوء الوضع؟

جاءت المداهمة بعدما لاحظ المسؤولون ارتفاعا في معدلات الجريمة في أكابولكو و"تقصيرا في تحرك الشرطة للتعامل معها".

وفي العام الماضي، ارتفع معدل جرائم القتل في المدينة إلى 106 حالات من بين كل 100 ألف شخص، وهو أحد أعلى معدلات القتل في العالم.

واشتكى السكان المحليون في أكابولكو من زيادة أعمال العنف. وفي مايو/أيار، خرج كثيرون في مظاهرات، حيث قال عاملون بمجال الترفيه إن أعمالهم تخسر لأن الناس يخشون إقامة حفلات، بينما قال مسعفون إنهم يجدون صعوبة في التعامل مع آثار العنف.

وفي يناير/كانون الثاني، حظرت الولايات المتحدة على الموظفين في الحكومة السفر إلى أكابولكو والمناطق المحطية بها في ولاية غيريرو.

وفي يوليو/تموز، توقفت سلسلة متاجر بيمبو للمخبوزات عن توزيع منتجاتها في عدة أماكن في أكابولكو بسبب ارتفاع أعمال العنف.

لماذا الآن؟

مصدر الصورة Reuters Image caption معدلات الجريمة والقتل العمد شهدت ارتفاعا في المنتجع الساحلي الشهير

تشير وسائل إعلام محلية إلى أن الحملة الواسعة جاءت قبل خمسة أيام فقط من تولي العمدة الجديدة منصبها في أكابولكو.

وفي الأسبوع الماضي، قالت العمدة المنتخبة، أديلا رومان، التي تنتمي إلى حزب "مورينا" اليساري، إن مرشحتها لمنصب رئيس الأمن تلقت تهديدات بالقتل.

وأفادت تقارير بأن رئيسة الأمن المختارة، ليتيسيا كاسترو أورتيز، قيل لها إنها "ستُستقبل بالرصاص" إذا تولت المنصب.

وأصرت العمدة رومان على تعيين مسؤولين جدد بالرغم من التهديدات.

كما قالت إنها ستعيد تنظيم صفوف قوات الشرطة المحلية، وإن الضباط سيتلقون تدريبا مكثفا في مجال حقوق الإنسان.

ما الوضع في باقي المدن بالمكسيك؟

تعتبر أكابولكو إحدى أكثر المدن المكسيكية التي ترتفع فيها معدلات أعمال العنف. كما تقع أكابولكو في ولاية تعاني من ارتفاع معدلات أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات.

وبينما تشهد أجزاء كثيرة من المكسيك أوضاعا هادئة إلى حد كبير، ارتفعت معدلات جرائم القتل في البلد بصفة عامة إلى مستويات قياسية العام الماضي.

وينظر إلى قوات الشرطة المحلية على أنها الحلقة الأضعف في نظام الأمن في المكسيك، حيث يسهُل تعرضهم للتهديد أو الإغراء من جانب عصابات المخدرات المحلية.

لكن منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان حذرت من أنه بالرغم من نجاح قوات المارينز والجنود في القبض على كبار تجار المخدرات، فإنهم غير مدربين على القيام بواجبات الشرطة، وهو ما قد يؤدي إلى تعاملهم بقسوة مفرطة مع المدنيين.