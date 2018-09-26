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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بمحاولة "التدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "إنهم لا يرغبون في أن أحقق أي نتائج إيجابية ولا يريدون الفوز لنا، لأنني أول رئيس أمريكي يتحدى الصين تجاريا".

ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه الصين التي تخوض "حربا تجارية" مع الولايات المتحدة وسط تبادل فرض رسوم جمركية على واردات البلدين.

وقال ترامب "في كلمتي التي ألقيتها أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضت التزام الإدارة الأمريكية ببناء مستقبل عادل وآمن".

واستدرك "لكن للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ضد إدارتي".

وأضاف "إنهم لا يريدون لنا الفوز لأنني أول رئيس أمريكي يتحدى الصين تجاريا، نحن الرابحون تجاريا على كل المستويات".

وجاءت اتهامات ترامب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث سبل مكافحة التسلح النووي والكيمياوي والبيولوجي.

وتتهم بكين واشنطن بالاستقواء فيما يتعلق بقرارات فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون/ اتهم الشهر الماضي كلا من روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين بالتخطيط للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وسبق أن اتهم ترامب الصين في تغريدات له على تويتر بمحاولة "تغيير نتائج الانتخابات الأمريكية عن طريق التأثير على أصحاب المزارع والعمال في المصانع لأنهم موالون لي".

وأضاف "الصين استغلت الولايات المتحدة تجاريا على مدار سنوات طويلة، لكنهم يعرفون جيدا أنني الشخص الذي سيتصدى لهم".