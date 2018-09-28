مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب وصف شهادة كافانو أمام مجلس الشيوخ بأنها أمينة وقوية

نفى القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، اتهامات بالاعتداء الجنسي.

واتهم كافانو أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بـ"تدمير عائلته وسمعته الطيبة لأغراض سياسية".

وتقول كريستين بلاسي فورد، وهي أستاذة جامعية، إن كافانو (53 عاما) اعتدى عليها جنسيا قبل 36 عاما.

وزعمت أن هذا الاعتداء أثر على حياتها بشكل كبير.

لكن كافانو نفى صحة ما ذكرته كريستين فورد بحقه، وكذا كذب مزاعم عدد من النساء اتهمنه بالتحرش.

وقال أمام جلسة استماع لجنة بمجلس الشيوخ إنه "برئ"، مؤكدا أنه لن ينسحب من عملية ترشيحه لعضوية المحكمة العليا.

وتزعم فورد أن كافانو وصديقا له حبساها في غرفة نوم خلال حفل صغير في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة في صيف 1982.

وقالت إن كافانو حاول أن يجردها من ثيابها وثبتها في الفراش متحرشا بها، عندما كانت في الـ 15 وكان هو في الـ 17.

ووصف ترامب شهادة كافانو أمام مجلس الشيوخ بأنها "أمينة وقوية"، داعيا مجلس الشيوخ إلى إجراء تصويت على ترشيح كافانو.

وتلعب المحكمة العليا وقضاتها التسعة دورا حيويا في السياسة الأمريكية، حيث أنها صاحبة القول الفصل في القانون الأمريكي.

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