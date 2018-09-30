بالصور: ما بعد تسونامي في إندونيسيا

  • 30 سبتمبر/ أيلول 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption تتعرض أندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.
مصدر الصورة AFP/Getty Images
Image caption انهارت آلاف المنازل والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق
مصدر الصورة AFP/Getty Images
Image caption لا يزال العشرات في عداد المفقودين، يُعتقد بأن بعضهم محاصر تحت أنقاض المباني المنهارة في مدينة بالو.
مصدر الصورة Antara Foto/Rolex Malaha via Reuters
Image caption استمرت الهزات الارتداية القوية في جزيرة سولاوسي الأندونيسية بعدما ضربها زلزال قوي وأمواج عاتية (تسونامي)، الجمعة
مصدر الصورة EPA
Image caption دولة إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، معرضة دائما للزلازل لأنها تقع على حلقة النار، وهي عبارة عن خط الزلازل المتكررة وثورات البراكين التي تحدث باستمرار على حافة المحيط الهادي
مصدر الصورة Reuters
Image caption هناك مخاوف كبيرة بشأن مصير عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يشاركون في مهرجان للشاطئ في المدينة
مصدر الصورة AFP/Getty Images
Image caption مسعفون أنقذوا حياة عشرات المصابين باسعافهم خارج مناطق سكنهم
مصدر الصورة EPA
Image caption حض مسؤولون السكان على عدم الدخول إلى بيوتهم والنوم في مناطق بعيدة عن المباني، تجنبا لخطر الهزات الارتدادية.
مصدر الصورة AFP/Getty Images
Image caption واصلت جهود الإغاثة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها جراء انقطاع الكهرباء والاتصالات، وإغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إلى المدنية بفعل الانهيارات الأرضية وتعذر المرور على الجسر الرئيسي فيها.
مصدر الصورة EPA
Image caption انتشرت جثث القتلى في شوارع المدينة، بينما يعالج المصابون في خيام بسبب الأضرار التي لحقت بالمستشفيات.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة