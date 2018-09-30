"تراجع" عدد المنشقين عن كوريا الشمالية في عهد كيم جونغ أون

Image caption تراجع عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية في 2017

قال بارك بيونغ سيوغ، عضو البرلمان في كوريا الجنوبية، إن عدد المنشقين الفارين من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية تراجع منذ تولي كيم جونغ أون الحكم قبل سبع سنوات.

وأضاف أن عدد المنشقين عن بيونغيانغ إلى سيول انخفض إلى 1127 العام الماضي مقابل 2706 في 2011، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن الأسباب وراء تراجع أعداد المنشقين هو إحكام السيطرة على الحدود بين كوريا الشمالية والصين، ما أدى إلى تقويض نشاط مهربي البشر في المنطقة.

وتُمنح الأغلبية العظمى من المنشقين من كوريا الشمالية الجنسية الكورية الجنوبية بعد تمكنهم من عبور الحدود.

وقالت السلطات في سيول إن حوالي 30 ألفا من كوريا الشمالية فروا إلى جارتها الجنوبية منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.

ويتسلل أغلب المنشقين إلى كوريا الشمالية عبر الصين حيث يسهل عبور الحدود مقارنة بالمنطقة الحصينة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وتعتبر الصين المنشقين من كوريا الشمالية مهاجرين غير شرعيين أكثر من كونهم لاجئين، وتعمل على ترحيلهم إلى بلادهم مرة أخرى.

وشهدت العلاقات بين سيول وبيونغيانغ تحسنا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية، وذلك رغم وجود حالة حرب بين البلدين من المنظور الفني.

والتقى زعيما البلدين في بيونغيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات ركزت على توقف مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت هذه القمة عقب القمة التاريخية التي شهدتها سنغافورة بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وكيم جونغ أون، وهي القمة الأولى التي تجمع بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم كوري شمالي. واتفق خلال القمة بشكل عام على العمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

لكن ري يونغ هو، وزير الخارجية الكوري الشمالي أرجع تعثر تحقيق تقدم في المفاوضات بين البلدين منذ تلك القمة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن على بلاده.

وأضاف أنه "بدون الثقة في الولايات المتحدة، لن تكون لدينا ثقة في أمننا القومي. وفي ظل هذه الظروف، لن تكون هناك ثمة طريقة لننزع نحن أولا سلاحنا النووي."

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