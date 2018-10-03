مصدر الصورة IBO/SIPA/REX/SHUTTERSTOCK Image caption رضوان فايد في صورة أرشيفية من عام 2010

اعتقلت السلطات الفرنسية اللص الشهير رضوان فايد الذي هرب من السجن في يوليو/ تموز باستخدام طائرة مروحية مسروقة، بحسب مصادر في الشرطة.

واعتُقل فايد، وهو أبرز المطلوبين الهاربين في فرنسا، شمال العاصمة باريس. وذكرت تقارير أنه اعتقل بصحبة شقيقه ورجلين آخرين.

ويهوى فايد (46 عاما) أفلام الجريمة، التي يقول إن الفضل يرجع لها في تعلم تنفيذ عملياته.

واعتقل فايد لأول مرة عام 1998 بتهمة السطو المسلح. وكان الهروب الذي نفذه في الأول من يوليو/ تموز هذا العام هو ثاني هروب ينفذه والأكثر دراماتيكية في تاريخه.

وتمكن فايد من الهرب من سجن في منطقة "ريو"، جنوب شرقي باريس، بمساعدة ثلاثة أشخاص مدججين بالسلاح اقتحموا قاعة الزيارة في السجن، واصطحبوه داخل طائرة هليكوبتر قادها مدرب طيران احتجزه رفاق اللص كرهينة.

وكان فايد يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما لإدانته بتدبير عملية سطو قتلت خلالها شرطية في عام 2010.

وتمكنت الشرطة من اعتقال رضوان مرة أخرى في بلدة كريل صباح اليوم.

وفي تصريح لراديو "يوروب وان"، قالت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي "سنضعه في سجن مشدد الحراسة، حيث سيخضع لمراقبة دقيقة".

من هو رضوان فايد؟

ولد فايد عام 1972، ونشأ في منطقة كريل. وفي تسعينيات القرن الماضي أدار عصابة تورطت في عمليات سطو مسلح وابتزاز.

وقال فايد إنه استلهم من أفلام هوليوود، مثل "الوجه ذو الندبة" للممثل ألباتشينو، أسلوب حياته وبعض خطط عملياته الإجرامية.

وخلال هجوم على حافلة للشرطة، استخدم رضوان ورفاقه أقنعة حراس مرمى لعبة هوكي الجليد، مثلما فعل الممثل روبرت دي نيرو في فيلم "هييت".

ولاحقا، قال إنه شاهد ذلك الفيلم "مئات المرات"، وإنه قال لمخرج الفيلم، مايكل مان، خلال مهرجان في باريس "كنتَ مستشاري الفني".

مصدر الصورة AFP Image caption رضوان أُدرج على قائمة أبرز المطلوبين للشرطة الدولية بعد هروبه في عام 2013

واشتهر أكثر بعد صدور كتاب في عام 2009 عن شبابه في شوارع باريس وكيف دخل حياة الجريمة واحترفها.

ومنذ ذلك الحين، أصبح معروفا لدى الشرطة باسم "الكاتب".

سوابق في الهروب من السجن