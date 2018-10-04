مصدر الصورة PA Image caption سوف يُعقد القران في نفس المكان الذي عُقد فيه قران الأمير هاري وميغان

تعقد العائلة المالكة البريطانية حفل زفاف جديد لا يفصله عن حفل الزفاف الملكي الأخير، الذي جمع بين الأمير هاري وميغان ماركل، سوى بضعة أشهر.

ويجمع عقد القران هذه المرة الأميرة يوجيني، ابنة الأمير أندرو، وصديقها جاك بروكسبانك يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وفيمايلي بعض المعلومات عن حفل الزفاف المرتقب.

من هي الأميرة يوجيني؟

الأميرة يوجيني هي حفيدة الملكة إليزابيث والابنة الثانية للأمير أندرو وسارة، دوقة يورك.

تبلغ يوجيني من العمر 28 عاما، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني بعد شقيقتها بيتريس.

ويتذكر الجميع الشقيقتين بسبب ملابسهما التي ارتديناها خلال حفل زفاف الأمير وليام وكاثرين عام 2011.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأميرة يوجيني وشقيقتها الأميرة بيتريس يلوحان خلال حفل زفاف دوق ودوقة كامبريدج

وتحمل الأميرة لقب "سمو الأميرة الملكية يوجين أميرة يورك"، وسوف تحتفظ بلقبها الملكي عندما تتزوج، وسوف يكون لها حق اختيار الانتساب للقب الزوج.

وتدير الأميرة، التي درست اللغة الإنجليزية وتاريخ الفن في جامعة نيوكاسيل، متحف "هاوسر آند ويرث" للفن المعاصر في لندن.

وتحتفظ يوجيني بعلاقة وثيقة جدا مع أبويها اللذان انفصلا وهي طفلة، ولا يزالان أصدقاء.

وتقول والدتها إنهم أطلقوا عليها اسم يوجيني نسبة لحفيدة للملكة فيكتوريا، تدعى فيكتوريا يوجيني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يوجيني (يمين) مع والدتها وشقيقتها

من هو الزوج؟

التقى جاك بروكسبانك، المدير السابق لمطاعم ماهيكي في ماي فير بلندن، الأميرة يوجيني عندما كانت تبلغ من العمر 20 عاما، في رحلة تزلج في فيربير في جبال الألب السويسرية.

ويقول بروكسبانك، مدير علامة "تيكيلا" التجارية، والذي يبلغ من العمر 32 عاما، إنه "أحبها من أول نظرة".

درس بروكسبانك في المدرسة العامة في باكينغهام، وعمل في الحانات والمطاعم لعدة سنوات وقال في إحدى المرات إنه يحلم بتدشين سلسلة حانات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعمل جاك بروكسبانك مديرا للعلامة التجارية تيكيلا

ويقال إن الملكة إليزابيث باركت الزيجة عندما حضر الاثنان حفل عيد ميلاد الأمير هاري ال32 في بالمورال.

كما حصل جاك على موافقة حماته، التي قالت إنها "أحبت جاك" في مجموعة من المشاركات المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بإعلان الموافقة.

ووصفه حماه، الأمير أندرو، بأنه "شاب رائع".

وقد تقرر الملكة منح جاك لقبا قبل الزفاف، وسيعيش الزوجان معا في شقة تعرف باسم "إيفي كوتيدج" في قصر كنسينغتون.

مصدر الصورة PA Image caption خاتم الخطوبة الخاص بالأميرة يوجيني كان مرصعا بالياقوت المحاط بفصوص من الألماس

أين ومتى يعقد عقد القران؟

يُعقد عقد القران في الساعة 11 صباحا بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول في كنيسة القديس جورج في قصر ويندسور. وهو نفس المكان الذي عقد فيه الأمير هاري وميغان عقد قرانهما.

وسوف يستقل الزوجان بعد انتهاء المراسم عربة تخترق شوارع ويندسور، لكنهما لن يذهبا إلى "لونغ ووك" مثلما فعل دوق ودوقة ساسكس في مايو/أيار الماضي.

وسوف تستضيفهما الملكة بعد الظهر مع الضيوف في قصر ويندسور.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كنيسة القديس جورج في ويندسور التي سيعقد فيها عقد القران

من الذي يموّل تكاليف حفل الزفاف؟

مثلما حدث في حفل الزفاف الملكي السابق هذا العام، سيكون تمويل تكاليف حفل الزفاف بصفة شخصية باستثناء التأمين، الذي يموله دافعو الضرائب.

وتزعم حملة جماعة "ريبابليك" المناهضة للملكية أن تكاليف التأمين تقدر بنحو مليوني جنيه استرليني.

ولم يُكشف حتى الآن عن فاتورة تكاليف التأمين الخاصة بحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، لكن من المتوقع أن تكون تكاليف هذا الزفاف أقل نظرا لصغر مرتبة الزوجين داخل الأسرة الملكية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هل ستقدم المغنية إيلي غولدينغ، صديقة الأميرة يوجيني، عرضا في حفل الزفاف؟

ضيوف حفل الزفاف؟

مثلما حدث في حفل زفاف ميغان وهاري، وُجهت دعوة لنحو 1200 فرد لحضور عقد القران.

وقال قصر باكينغهام إنه تلقى ما يزيد على 100 ألف طلب من راغبين في حضور الحفل.

وسوف يحضر مندوبو الجمعيات الخيرية والمنظمات في حديقة القصر، من بينهم المستشفى الملكي الوطني لتقويم العظام، و معهد مكافحة السرطان للمراهقين، وجميعة "جيش الخلاص" الخيرية وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما يحضر أطفال من مدرستين محليتين، هما مدرسة القديس جورج و مدرسة كاوورث فليكسلاندز.

مصدر الصورة Samir Hussein Image caption الأميرة يوجيني مع والدها الأمير أندرو خلال الزفاف الملكي في شهر مايو/أيار الماضي

ويشارك نحو 800 شخص في حضور حفل الزفاف، من بينهم عدد قليل من الوجوه الشهيرة، وعدد من أصدقاء يوجيني كالمغنية إيلي غولدينغ، وعارضة الأزياء كارا ديليفينغ.

معلومات عن فستان الزفاف؟

قالت الأميرة لمجلة "فوغ" إن الفستان هو الشيء الذي كانت"حريصة جدا" عليه.

وأضافت: "بمجرد إعلاننا الزفاف، حددت المصمم والشكل مباشرة".

وألمحت إلى أفكارها خلال مقابلة مع برنامج "ذا وان شو" لبي بي سي ردا على سؤال يتعلق بما إذا كانت سترتدي فستانا منسدلا أم فستانا منتفخا، أجابت يوجيني "ربما سيكون مزيجا بين الاثنين. هل يمكن عمل ذلك؟"

مصدر الصورة Jonathan Brady Image caption صمم فستان الخطوبة مصمم الأزياء إرديم

واقتُرح اسم "إرديم"، مصمم أزياء في لندن، كواحد من المفضلين لتصميم فستان الزفاف.

وكانت الأميرة قد ارتدت فستانا عليه نقوش أزهار من تصميمه ظهرت به في صور الخطوبة في قصر باكينغهام.

من سيعقد القران في الكنيسة؟

يعقد مراسم الزفاف دينيا ديفيد كونر، كبير رجال الدين في كنيسة القديس جورج في ويندسور، الذي سبق وعقد المراسم الدينية لقران دوق ودوقة ساسكس في شهر مايو/أيار الماضي.

وسوف يقود الصلاة جون سينتامو، كبير أساقفة يورك، الذي يعد أول رئيس أساقفة بريطاني أسمر البشرة وأعلن استقالته مؤخرا.

مصدر الصورة Reuters Image caption جون سينتامو، كبير أساقفة يورك، سيقود الصلاة

وتُبث مراسم الزفاف كاملة على قناة "آي تي في"، كفقرة مفتوحة خاصة ضمن برنامج "هذا الصباح" الذي يقدمه إيمون هولمز وروث لانغسفورد في ويندسور من الساعة 9:25 صباحا إلى 12:30 ظهرا.

كما يمكن متابعة مراسم الزفاف على الموقع الإلكتروني لبي بي سي نيوز و قناة بي بي سي نيوز.

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