مصدر الصورة Sonu Mehta/ Hindustan Times Image caption اعتقل إلياسي في مارس/آذار 2000

قضت محكمة هندية بالإفراج عن صهيب إلياسي، مقدم ومنتج برنامج تلفزيوني شهير عن الجريمة، سبق أن سجن بتهمة قتل زوجته.

وقال قاضي محكمة دلهي العليا، ليس ثمة دليل يؤكد أن إلياسي هو من طعن زوجته، أنجو إلياسي، وتسبب في مقتلها.

واشتهر إلياسي ببرنامج "أندياز موست وونتدز" الذي يتناول أعتى المجرمين الهاربين في الهند، وحظي بنسبة مشاهدة عالية في أواخر التسعينيات.

وقد عثر على زوجة إلياسي مقتولة بطعنة في منزلها في 11 يناير/كانون الأول عام 2000.

ودفع محاموه بأن زوجته قد انتحرت، واتهمته عائلتها بتعذيبها من أجل استعادة أموال مهرها منها.

وقد حكم على إلياسي البالغ من العمر 52 عاما بالسجن مدى الحياة في عام 2017، بيد أنه استأنف الحكم الصادر ضده.

وقد أدانت محكمة سابقة إلياسي بتهمة طعن وقتل زوجته وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وكان حادث موت أنجو إلياسي عُدَّ انتحارا حتى طالبت أمها بمحاكمة إلياسي متهمة إياه بقتلها.

ويعد منح المهر إجراءا غير قانوني في الهند منذ عام 1961، بيد أن الممارسة ما زالت قائمة في معظم الزيجات المُعدة في الهند.

وتشير السجلات الحكومية إلى أن آلاف النساء في الهند يُقتلن سنويا في أعمال عنف ترتبط بأموال المهر.