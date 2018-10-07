الصين تؤكد اعتقالها رئيس الانتربول

مصدر الصورة AFP Image caption لم تحدد السلطات الصينية قضايا الفساد التي يتهم فيها مينغ

أكدت السلطات الصينية اعتقالها لمدير الشرطة الدولية (الانتربول)، مينغ هونغوي، الذي يخضع حاليا لتحقيق من جانب هيئة مكافحة الفساد للاشتباه بانتهاكه القانون.

ويشغل مينغ في الصين منصب نائب وزير مكلف بالأمن العام.

وقد اختفى بعدما سافر إلى الصين من مدينة ليون الفرنسية التي يوجد فيها مقر الانتربول.

ولم تسمع عائلته شيئا منذ 25 سبتمبر/ أيلول.

وأصدرت اللجنة الوطنية للمراقبة التي تحقق في قضايا الفساد في الصين بيانا نشر على موقعها تقول فيه إن مينغ يخضع للتحقيق.

ويضاف مينغ إلى قائمة الشخصيات البارزة التي اختفت في الصين، في السنوات الأخيرة، من بينها مسؤولون في الدولة وأثرياء ومشاهير.

وكانت الممثلة، فان بينغ بينغ، اختفت في يوليو/ تموز، ثم ظهرت الأسبوع الماضي وقد كتبت اعتذارا ودفعت غرامة مالية قيمتها 129 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي.

ماذا قالت زوجة رئيس انتربول؟

وجهت زوجة مينغ نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في العثور على زوجها، وقالت إنها تخشى أن يكون حدث له مكروه.

وأرسل لها يوم اختفائه رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيها "انتظري مكالمتي"، قبل أن يرسل رمز "إيموجي" بسكين، الذي يعني الخطر.

وقرأت البيان بالصينية والانجليزية وهي تدير ظهرها للكاميرا خوفا على حياتها.