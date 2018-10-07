20 قتيلا في حادث تصادم سيارتين بولاية نيويورك الأمريكية

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قالت الشرطة الأمريكية إن 20 شخصا قتلوا في حادث تصادم سيارتين، من بينهما سيارة ليموزين، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأضافت شرطة الولاية أن الحادث وقع ظهر السبت في مقاطعة شوهاري.

ووصف شهود عيان الحادث، وقالوا إنهم شاهدوا سيارة ليموزين من النوع الطويل تنحرف عن الطريق، واندفعت تجاه حشد من المارة بالقرب من تقاطع طريق مزدحم.

وليس معلوما حتى الآن أسباب وقوع الحادث، فيما بدأت تحقيقات رسمية، وأُغلقت الطرق الرئيسية أمام الحركة المرورية.

وأضافت الشرطة أنها خصصت رقما هاتفيا لمساعدة أهالي الضحايا.

ونشر مرسيدس وليامز، وهو مراسل يعمل لدى موقع "سبيكترام" الإخباري الإلكتروني، تغريدة تضمنت صورا من موقع الحادث الذي يوجد على مقربة من متجر ومقهى "أبل باريل" في مقاطعة شوهاري.

وأظهرت الصور صفا طويلا من سيارات خدمة الطوارئ في الطرق.

وقال شهود العيان إن عددا من مرتادي متجر قريب أصيبوا بجروح، وفقا لتقرير وسائل إعلام محلية.

وقالت برادي فيناجين، التي تسكن بالقرب من موقع الحادث :"سمعت صوت ارتطام مدوي، وشاهدت الكثير من الناس هنا في متجر ومقهى (أبل باريل)، ثم سمعت صراخا بعد ذلك".

وقال ريتشارد أوبراين، وهو من شرطة ولاية نيويورك، إن التحقيقات مازالت "في بدايتها".

وكتب المجلس الوطني لسلامة النقل تغريدة قال فيها إنه أرسل أيضا فريق تحقيقات إلى موقع "تصادم الليموزين".

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